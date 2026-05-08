Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa državnim sekretarom u Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke Nilsom Anenom.

- Odličan i sadržajan sastanak sa državnim sekretarom Nilsom Anenom o daljem unapređenju ekonomskih odnosa, razvojnim projektima i mogućnostima za proširenje saradnje u oblastima od strateškog značaja za Srbiju - napisao je predsednik Vučić na svom Instagramu nakon sastanka i dodao da se zahvalio nemačkim partnerima na kontinuiranoj podršci, ozbiljnom pristupu i poverenju koje pokazuju prema našoj zemlji, jer nemačke kompanije, kako kaže predsednik, danas zapošljavaju osamdeset hiljada radnika, čime su postale motor naše ekonomije.

- Posebno sam istakao da je upravo ovo nemačko ministarstvo već punih 25 godina prisutno u Srbiji i da je, kroz podršku Vlade Nemačke, učestvovalo u realizaciji brojnih velikih projekata koji su u značajnoj meri promenili lice naše zemlje. Ta podrška bila je od ogromnog značaja za razvoj dualnog obrazovanja, jačanje energetske diversifikacije, unapređenje privrede i ukupnog ekonomskog ambijenta Srbije - dodao je Vučič.

Vučić sa Nilsom Anenom Foto: Marko Karović

- Razmenili smo mišljenja i o aktuelnim globalnim izazovima, svesni činjenice da se političke, energetske i ekonomske krize danas veoma brzo prelivaju iz jednog dela sveta u drugi, ostavljajući posledice na gotovo svaku ekonomiju. Saglasili smo se da je blagovremeno donošenje odgovornih i promišljenih mera od primarnog značaja kako bi se ublažili rizici, očuvala stabilnost tržišta i obezbedio kontinuitet ekonomskog razvoja u vremenima velike neizvesnosti - napomenuo je predsednik.

Predsednik je istakao da je upoznao uvaženog sagovornika sa novim mogućnostima saradnje, uveren da bi dodatne zajedničke aktivnosti mogle da budu ostvarene u oblastima kritičnih sirovina i rudarstva, odbrane, namenske i automobilske industrije, kao i regionalne saradnje i integracije Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište Evropske unije.