Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je potpisivanju Memoranduma o razumevanju između SPC i Republike Srbije, čijom se realizacijom stvara Univerzitet Sveti Sava. On je tom prilikom istakao da smo, što se obrazovanja tiče, "poslednjih godinu dana smo prošli kroz pravu golgotu".

- Zato je danas potpisivanje Memoranduma od ključnog značaja. Kao država, pomoći ćemo da te snove ostvarite, znamo da time činimo najbolje za našu decu i budućnost, moći će da baštine patriotizam - rekao je Vučić.

On je dodao da je ovo "ogroman korak napred u pristupu obrazovanju".