Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić objavila je u sovjoj najnovijoj objavi na društvenoj mreži "Iks"  isečke iz štampanog izdanja blokaderskog lista "Nova" u kojima je jasno pokazala kako ova medijska mašinerija spinuje, ali i otvoreno iznosi elementarne laži na svakodnevnom nivou.

- Magija na blokaderski način – sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. U sredu "nema uvid", u petak "omogućen uvid još u martu - napisala je Brnabićeva uz prateće foto-dokaze.

Jasno se vidi:  

NOVA, sreda, 6. maj: "Fingiranje reformi za umirenje Brisela – Komisija za reviziju biračkog spiska NEMA UVID u evidencije iz matičnih knjiga umrlih i jedinstveni birački spisak".

NOVA, petak, 8. maj: "Komisija za reviziju biračkog spiska traži bolji uvid u podatke – JOŠ U MARTU OMOGUĆEN UVID u podatke o biračima iz jedinstvenog biračkog spiska, a prošle nedelje i u podatke iz matičnih knjiga, evidencije prebivališta i evidencije državljana".

- Sve je moguće videti i pročitati u ovim medijima, osim "izvinite, ono što smo objavili nije bila istina". Mi, dakle, bukvalno svaki dan treba da reagujemo kako bismo pokazali da ono što blokaderski mediji pišu i pričaju nema veze sa istinom - istakla je predsednica Skupštine Srbije.

