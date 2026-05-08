Nepravosnažna presuda izrečena je danas u Županijskom sudu u Osijeku Srbinu Željku Travici, kojeg je tužilaštvo teretilo za navodni ratni zločin protiv zarobljenih hrvatskih vojnika u Ceriću i Mirkovcima 1991. godine. Travica je proglašen krivim za ratni zločin, nečovečno postupanje prema ratnim zarobljenicima, mučenje i ubijanje, a nepravosnažno je osuđen na 20 godina zatvora.

Tokom suđenja Travica je, podsetimo, predložio da zbog lošeg zdravstvenog stanja njegova odbrana bude pročitana, pa je to učinio njegov advokat Marko Cvrković. U odbrani je Travica negirao krivicu za ratni zločin, navodeći da je bio optužen za oružanu pobunu, ali i aboliran 1996. odlukom tadašnjeg Vojnog suda.

Naveo je da napad Cerić organizovala JNA koja je podelila oružje članovima Teritorijalne odbrane Mirkovci pa je i on, kako kaže, morao da učestvuje u napadu, iako se tome protivio. Poznato mu je da je nakon napada JNA zarobila tri mlada hrvatska vojnika koji su bili uplašeni, ali da ih on, tvrdi, nije zlostavljao jer mu je poznat sadržaj Ženevskih konvencija.

Naveo je i da je aktivno učestvovao u procesu mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja i da je 1997. godine bio izabran za načelnika opštine Mirkovci. Travica smatra da mu je ovaj postupak montiran, navodeći da bi da je stvarno radio ovo za što ga se optužuje bio procesuiran odmah nakon rata.

Tužilac Vinko Pejić je u završnom govoru Travičinu odbranu ocenio neistinitom i usmerenoj ka izbegavanju krivične odgovornosti, jer je u suprotnosti s iskazima preživelih oštećenih i drugih svedoka.

Travica je na osnovu Evropskog naloga za hapšenje osječkog Županijskog državnog tužilaštva uhapšen 5. oktobra 2024. godine na graničnom prelazu Kale u Francuskoj, prilikom ulaska iz Velike Britanije, posle čega je izručen Hrvatskoj.