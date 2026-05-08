- Narod se umorio i od bahatih pojedinaca u vlasti, ali i od protesta koji su sami sebi postali svrha. I od onih koji misle da je država njihova privatna imovina, i od revolucionarnih pozera koji iskreno veruju da istorija počinje sa njima i završava se na njihovom Instagram profilu.

Zato je važno što je predsednik u uvodu programa za Srbiju u pet tačaka jasno imenovao bahatost, aroganciju i osećaj nedodirljivosti u javnom životu kao pojave koje direktno podrivaju poverenje naroda u državu. O tome treba da se govori otvoreno i bez uvijanja.

To nije tema za jednodnevni medijski ciklus. To je tema za ozbiljno političko i društveno čišćenje.

Funkcija nije statusni simbol, nije rotacija, službeni automobil i pravo da nekom kažete „znaš ti ko sam ja“. Funkcija je obaveza. Funkcija je odgovornost i služba svom narodu.

Srbiji ne trebaju nove agencije, saveti, kancelarije i beskrajna koordinaciona tela. Srbiji trebaju jake institucije, manje stranačkog parkiranja kadrova, više rada, više discipline i mnogo više lične odgovornosti.

Podržavam svaku iskrenu i ozbiljnu borbu za državu u kojoj niko nije nedodirljiv, u kojoj se rad vrednuje. Srbija mora da ostane jaka, uređena i svoja. I u toj borbi nema povlašćenih - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski.

