Lider Novog DSS-a Miloš Jovanović govorio je o predstojećim izborima, ali i o prašini koja se podigla oko blokaderske liste, ističući da njegova stranka ne menja političke stavove "kako vetar duva".

Na pitanje voditeljke da li postoji mogućnost da Novi DSS, ukoliko izbori budu raspisani za 12. jul, promeni stav i priključi se nekom opozicionom korpusu ili eventualno podrži "studentsku listu" zbog "referendumske atmosfere", Jovanović je bio izričit.

- Pa ja mislim da ne. Zaista ne. Prvo, ljudi smo, ozbiljni smo ljudi. Znači strategija se ne menja na svaka dva-tri meseca jer vetar duva ovako ili onako. Mislim, prosto, to je neozbiljno - odgovorio je Jovanović.

On je dodao da ga iznenađuju pojedina pitanja o mogućem objedinjavanju opozicije u jednu listu, naglašavajući da su studenti već jasno rekli da ne žele jedinstvenu listu.

- Ponekad me začudi kad novinari mene i kolege iz opozicije pitaju da li može jedna lista. Ljudi, studenti su rekli da neće jednu listu. Hoće da idu samostalno. Pitanje podrške mi je postavljeno u junu prošle godine, a ja sam potpuno jasno i nedvosmisleno tada odgovorio, za razliku od mnogih. Nisu me zanimali napadi koji su usledili jer uvek ima napada zašto je to nemoguće.

Načelan razlog je da jedna politička stranka ne može po definiciji da podrži neku drugu izbornu listu. Politički razlog – ja neću da dozvolim da neka moja suštinska stranačka politička opredeljenja ostanu prećutana. Neću da dozvolim još jednu promenu vlasti bez promene politike - rekao je Jovanović.