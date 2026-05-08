Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je u Podgorici po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva zbog sumnje da je nezakonito uticao na američkog državljanina Džozefa Asada da lažno svedoči protiv lidera tadašnjeg Demokratskog fronta, Milana Kneževića i Andrije Mandića, u slučaju poznatom kao ''državni udar''.

Andrija Mandić i Milan Knežević Foto: Youtube prtscr / Nova srpska demokratija

SDT je ranije podneo optužni predlog protiv Čađenovića i bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, sumnjajući da su zloupotrebili službeni položaj i vršili protivzakonit uticaj. Prema navodima tužilaštva, njih dvojica su pokušali da postignu dogovor sa Asadom da dođe u Crnu Goru i svedoči onako kako su oni zahtevali u procesu protiv lidera DF-a i drugih optuženih za terorizam i stvaranje kriminalne organizacije.

Džozef Asad Foto: YouTube prtscr / TODAY

Zauzvrat, Asadu je navodno obećano ukidanje poternice, izbegavanje pritvora i obustavljanje postupka protiv njega.

Milan Knežević je godinama tvrdio da su Katnić i Čađenović konstruisali optužnicu protiv njega i Andrije Mandića.

On je naveo da je Čađenović pripremio pitanja i odgovore za Asada kako bi optužio Demokratski front, te da mu je slao njihove fotografije kada je Asad rekao da ih ne poznaje.

Podseća se i da se protiv Katnića i Čađenovića već vodi postupak zbog sumnje da su bili deo kriminalne organizacije povezane sa bivšim policijskim funkcionerom Zoranom Lazovićem, koja je navodno štitila kriminalni klan Radoja Zvicera.