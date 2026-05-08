Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas vojnoj svečanosti polaganja zakletve kandidata za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu profesionalnih vojnika u specijalne jedinice Vojske Srbije, u kasarni "Vojvoda Živojin Mišić" u Valjevu.

Čestitajući kandidatima na položenoj zakletvi, ministar Gašić rekao je da će ih reči kojima su svoju čast učinili zalogom ispunjenja dužnosti da brane svoju zemlju i narod, pratiti ceo život, te da su tim činom pokazali najviši nivo ljudske zrelosti i patriotske odgovornosti.

Foto: Ministarstvo odbrane

- Onaj ko se zakune da će, ako zatreba, stati na branik otadžbine i suprotstaviti se sili koja preti, ma kolika ona bila, vredan je časti i poštovanja. Vredan je poverenja i ljubavi koju srpski narod tako velikodušno poklanja Vojsci Srbije. Imajte na umu da je taj snažan sentiment građana prema našoj instituciji najmanje zasluga nas koji danas činimo sistem odbrane. To je legat svih onih muškaraca i žena koji su decenijama i vekovima nosili vojne uniforme, koji su rizikovali i davali živote da bi se naša deca rađala u slobodnoj zemlji. Budite ih dostojni da bi i naši potomci u svečanim prilikama jednoga dana vaša dela i vaša imena izgovarali sa divljenjem i poštovanjem - rekao je ministar odbrane.

On je istakao da odluka koju su kandidati doneli da konkurišu za prijem u elitne specijalne jedinice, govori da su lestvicu ličnog dostignuća postavili veoma visoko.

- Zaslužiti njihov znak na ramenu, bordo ili crvenu beretku - nije lako. Trnovit je to put, pun prepreka i odricanja, ali je status i čast koja vas na cilju očekuje - ogromna. Vaše opredeljenje je univerzalna poruka jednako primenjiva u svim ljudskim delatnostima bez obzira na duh vremena i generacijske razlike - da se do elitnog zvanja i statusa može stići isključivo trudom, radom i odricanjem. Zato je važno da cilj koji vas je ovde doveo ni u jednom trenutku ne izgubite iz vida, jer će vas on, poput svetionika, pravilno usmeriti i u najvećim iskušenjima - naglasio je ministar Gašić.

Obraćajući se mladićima i devojkama ministar odbrane rekao je da je siguran da su svesni koliko je pažnje državno rukovodstvo u protekloj deceniji posvetilo jačanju Vojske Srbije.

- Vojska u čije redove vi danas stupate i vojska pre nešto više od 10 godina, neuporedivo se razlikuju po tehničko-tehnološkoj opremljenosti, brojnosti, infrastrukturi i što je najvažnije - po brizi o uslovima života i rada svojih pripadnika. Država vas danas vidi i jasno vrednuje vaš trud i odricanje. Država danas, za razliku od nekih prošlih vremena, brine o vašem socijalnom statusu, vodi računa da na obuku i svaki drugi zadatak krenete odlično opremljeni. Vaš je zadatak, zato, da uspešno savladate obuku i zaslužite zvanje pripadnika specijalnih jedinica, a potom nastavite da se usavršavate kako biste u narednim godinama bili najspremniji i najsposobniji deo naše vojske, najsnažnija opomena i najodlučniji odgovor svakom potencijalnom neprijatelju naše države i našeg naroda - istakao je ministar Gašić.

Posebnu poruku ministar Gašić uputio je roditeljima i rodbini kandidata.

- Delim vašu radost i ponos. Kao otac i deda, kao čovek sa mnogo životnog iskustva, znam da su postignuća naše dece veća od radosti sopstvenih životnih uspeha. Imate pravo da se dičite vašim sinovima i kćerima, jer su oni danas, stupivši u red pripadnika Vojske Srbije, pokazali da su stali u službu otadžbine. Budite im oslonac i moralna podrška u životnim i profesionalnim izazovima kao što ste im, tokom odrastanja, bili dobri uzori i vaspitači – rekao je ministar odbrane naglasivši da se danas iz Valjeva šalje poruka snage i mira.

Na kraju svog obraćanja ministar odbrane je rekao da je Srbija "zemlja dostojanstvenih ljudi, poštenih radnika, seljaka, naučnika i preduzetnika, vrhunskih sportista i umetnika, zemlja dobrih domaćina čije su ruke saradnje pružene svima koji se prema nama odnose sa poštovanjem i dobrom namerom".

- Srbija može biti zemlja ratnika, ako se nekome, ne dao Bog, prohte da nas silom pokorava i ugnjetava. Mi hoćemo, umemo i imamo čime da se branimo. Pokazali smo to do sada svima. Pokazaćemo i ubuduće. I ova današnja svečanost dokaz je mojih reči, dokaz je da srpska mladost zna i poštuje njenu slobodu. Neka večno živi slobodna i dostojanstvena Srbija i njena hrabra vojska - naglasio je ministar Gašić.

Polaganju zakletve prisustvovali su komandant 72. brigade za specijalne operacije brigadni general Miroslav Talijan, komandant 63. padobranske brigade brigadni general Aleksandar Stupar, šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Nikola Matović, glavni podoficir Vojske Srbije zastavnik prve klase Goran Đukić, njegovo preosveštenstvo episkop valjevski Isihije, predstavnici državnih institucija, lokalne samouprave, privrednih društava, kao i brojna rodbina i prijatelji.