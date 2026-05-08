Članica Predsedništva Demokratske stranke Biljana Stojković, za koju je Srebrenica genocid, dala je sebi za pravo da komentariše i potpisivanje Memoranduma između SPC i države Srbije kojim se otvara put ka stvaranju Univerziteta "Sveti Sava".

Ona se oglasila na društvenoj mreži Iks sa komentrom:

- Dakle, država pravi novi univerzitet, valjda da bi uništila ovaj stari koji se nalazi u prvih 1,9% svetskih univerziteta. Uz teologiju će imati i medicinu i prirodne nauke sa idejom, valjda, da nauku prilagode volji SPC. Zbogom nauci - napisala je Stojkovićeva.

Ovim njenim stavom potvrđuje svoju čistu antidržavnu i antipravoslavnu politiku još jednom objavom u nizu.

Podsetimo, Patrijarh srpski gospodin Porfirije i predsednik Vlade Srbije Đuro Macut poptisali su Memorandum, a potpisivanju je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Memorandum je potpisan u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve.

Ovo, nažalost, nije bio izolovan slučaj njenog napadanja.

Blokaderka Biljana Stojković još jednom je pokazala da su joj napadi na svetinje sastavni deo političkog programa.

Ona je bila i akter skandala u kojem, sa još drugim aktivistkinjama nekoliko ženskih organzacija, pre sedam godina, u susret 8. martu, oskrnavila spomenik blaženopočivšem srpskom patrijarhu Pavlu, tako što su na spomenik patrijarhu Pavlu okačile kecelju sa porukom "Abortus je žensko pravo".