Slušaj vest

Još jednom se pokazalo da blokaderi svakodnevno menjaju priču, ne mareći previše za logiku ili istinu izgovorenih reči, pa tako ono što su juče tvrdili sa punom sigurnošću, danas sami demantuju novim izjavama, ostavljajući građane da se pitaju da li iko više veruje u njihove priče?

Tako je blokaderka iz Glasa mladih u Kuli juče za N1 tvrdila da će odbornici koalicije okupljene oko SNS-a navodno ići na poligraf kako bi se utvrdilo ko je "izdao" njihovu listu i nije glasao za kandidata tokom konstitutivne sednice, prilikom izbora predsednika Skupštine. Dakle, prema toj verziji događaja, identitet odbornika koji nije glasao za njihov predlog bio je potpuna nepoznanica.

Međutim, već danas usledio je potpuni obrt. Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević izjavio je da je jedan odbornik SNS-a navodno dobio čak 30.000 evra kako bi glasao za izbor Velibora Milojičića za predsednika Opštine Kula.

I sada se postavlja sasvim logično pitanje: kako neko može da tvrdi da je odbornik dobio novac za glasanje, ako prethodno govore da ne znaju ko je taj odbornik i da tek treba da ga otkriju poligrafom? Ako ne znaju ko je glasao drugačije, kako onda znaju da je baš taj neko navodno primio mito? Ili je istina da se ovde više ni ne vodi računa o tome da izjave imaju bilo kakvog smisla, već je cilj samo da se svakog dana izbaci nova optužba i napravi nova drama?

Građani Srbije odavno su navikli na ovakve kontradiktornosti blokadera, ali zabrinjava lakoća sa kojom plasiraju ozbiljne optužbe bez ijednog dokaza. Juče poligraf i potraga za "izdajnikom", danas tačno znaju i motiv i cenu navodne izdaje! Pa ovi lažu, na Boga ne misle!