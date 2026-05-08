Politika
VULIN SUTRA NA PARADI POBEDE NA POZIV PUTINOVE ADMINISTRACIJE: Prisustvovaće obeležavanju 81. godišnjice pobede nad fašizmom u Moskvi
Na poziv Administracije predsednika Ruske Federacije Vladimira Vladimiroviča Putina, Aleksandar Vulin, predsednik Pokreta socijalista, prisustvovaće Paradi Pobede u Moskvi, koja se održava povodom 81. godišnjice pobede nad Trojnim paktom.
Vojna parada na Crvenom trgu povodom 81. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu održaće se 9. maja u Moskvi.
Parada Pobede u Moskvi jedan je od najvažnijih simbola očuvanja istorijskog pamćenja i poštovanja prema onima koji su se borili protiv fašizma i dali svoje živote za slobodu.
