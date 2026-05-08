Ministarstvo pravde Republike Srbije danas je uputilo Narodnoj Skupštini radi dostavljanja izvestiocima Venecijanske komisije radne tekstove izmena i dopuna seta pravosudnih zakona na mišljenje o usklađenosti.

Radni tekstovi su takođe poslati generalnom direktoru Generalnog direktorata Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju Gertu Janu Kopmanu, Komesaru za pravosuđe i potrošače Majklu Mekgratu, kao i ambasadoru i šefu Delegacije Evropske Unije u Srbiji Andreasu fon Bekeratu.

Pomenuti tekstovi u kojima su data alternativna rešenja objavljeni su na internet stranici Ministarstva pravde.

U pitanju su nacrti izmena i dopuna Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o sudijama i Zakona o Visokom savetu tužilaštva.

Ministarstvo pravde je prethodno po dobijanju preporuka eksperata Venecijanske komisije, oformilo radnju grupu koja je gotovo svakodneno zasedala u cilju izrade najboljih zakonskih rešenja, a takođe je organizovalo i dva javna slušanja u prostorijama Narodne skupštine.

Članovi Radne grupe su predstavnici Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva, Vrhovnog suda, Vrhovnog javnog tužilaštva, Udruženja sudija i tužilaca Srbije, Društva sudija Srbije, Udruženja tužilaca Srbije, Foruma sudija Srbije, Udruženja sudija prekršajnih sudova, Foruma pravnika Srbije, Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i predstavnici Odbora Narodne skupštine za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva pravde.

