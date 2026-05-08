SNS SPREMNA ZA IZBORE KAD GOD BUDU Vučević: Izbor je jednostavan - da li hoćete političara Đokića ili predsednika Vučića
Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da će ta stranka biti spremna za izbore kada god oni budu, a da je na građanima Srbije velika odluka.
"Kad god da budu, bićemo spremni za njih, a pred građanima Srbije je velika odluka. Odavno nije bila tako važna odluka pred građanima naše otadžbine, da li ćemo napred ili se vraćamo unazad", naveo je Vučević u videu objavljenom na Instagram profilu.
Dodao je da građani odlučuju o svojim porodicama i životu, kako vide svoju državu, grad i kuću.
"Izbor je jednostavan - da li hoćete političara Đokića ili predsednika Vučića, o tome odlučujete", poručio je Vučević.
Datum je, kaže, nebitan, jer kad god da budu, SNS će biti spremna i boriće se.
"Oni su favoriti, ali gledaćemo da im pokvarimo tu pobedu, kako već misle da je dobijena", naveo je Vučević.