Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić primio je danas u Beogradu studente iz Nemačke, stipendiste fondacije Konrad Adenauer (KAS) i sa njima razgovarao o ekonomskoj saradnji dve zemlje.

Đurić je na Iksu (X) objavio fotografije sa studentima i napisao da ih je "upoznao sa prioritetima spoljne politike Srbije, položajem u regionu i odnosima sa ključnim globalnim partnerima, kao i putem ka pristupanju EU".

"Naša diskusija je obuhvatila i ekonomski razvoj Srbije i važnu ulogu koju Nemačka igra kao naš vodeći ekonomski partner i investitor", navodi se u objavi.

Đurić je dodao da su nemački studenti pokazali iskreno interesovanje za Srbiju i njenu perspektivu o regionalnim i međunarodnim političkim dešavanjima.

"Njihova radoznalost i promišljena pitanja poslužila su kao podsetnik da se međusobno razumevanje između naših zemalja oblikuje ne samo kroz institucionalnu saradnju, već i kroz otvoreni dijalog sa mladim generacijama", zaključuje se u objavi.

Kurir.rs/Beta

