Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom Dana pobede snažnom video-porukom objavljenom na svom Instagram nalogu, u kojoj je govorio o stradanju srpskog naroda kroz istoriju, borbi za slobodu i otporu fašizmu.

Vučić je poručio da su ponosni, pravdoljubivi i prkosni Srbi morali da plate preskupu cenu svog slobodarskog i državotvornog impulsa.

- Srbija, srpski narod, ma gde da je živeo, jasno je rekao "ne" fašizmu 40-ih godina prošlog veka. I svakom budućem Hitleru naša prestonica prva će reći "ne". Za nas je 9. maj Dan pobede, dan simbol, dan nade i dan trijumfa dobra nad zlom. Pobeda života nad smrću, pobeda žrtve nad dželatom. Živela Srbija, neka je večan srpski narod - zaključio je Vučić.

Dan pobede nad fašizmom obeležava se 9. maja u znak sećanja na kapitulaciju nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu 1945. godine. Ovaj datum predstavlja simbol pobede nad fašizmom i jedan je od najvažnijih dana u savremenoj evropskoj i svetskoj istoriji.

