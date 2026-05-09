VUČIĆ O PLANU U PET TAČAKA: Neću da dozvolim da oni koji su rušili obrazovanje budu ti koji će donositi katastrofalne odluke za budućnost naše dece
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u opštini Šid, gde obilazi porodicu Bulatović, a sastanku prisustvuju i drugi viđeniji domaćini iz mesta. Nakon razgovora sa okupljenim domaćinima, predsednik prisustvuje osveštavanju krsta postavljenog u Parku prirode Mali Bosut, gde obred služi vladika Vasilije. Potom predsednik obilazi 10 štandova lokalnih udruženja iz opštine Šid, na kojima izlagači predstavljaju domaće proizvode, nakon čega se predsednik obraća građanima.
O Planu u pet tačaka za budućnost Srbije
Predsednik je za svoj Plan u pet tačaka o kome je pisao za Kurir rekao da su mu sve tačke jednako važne.
- Biće teško izvesti i jednu od tih pet, ali budem li imao priliku, za mene će obrazovanje biti od ključnog značaja i neću da dozvolim da oni koji su rušili obrazovanje, visoko školstvo, budu ti koji će donositi katastrofalne odluke za budućnost naše dece
Razgovor sa domaćinima
Predsedniku su se obratili domaćini iz Šida, koji su predsedniku izneli svoje svakodnevne probleme, ali i neke uspehe koje su postili u prethodnom periodu.
- U rarednih 5-7 dana videćete mašine, uradićemo 12 kilometara puta - rekao im je predsednik, ali i istakao da ima mnogo opština da ima mnogo opština u kojima nije urađeno dovoljno.
Predsednik je onda ušao u razgovor sa domaćinima o svojoj velikoj pasiji - vinu.
- Svi su mi rekli da je 2025. najbolja godina. Ne zna se dok još ne izađe vino iz bureta, ali cela Srbija kaže da je 2025. bila najbolja godina - rekao je predsednik.
O NIS-u
- Što su ga prodali za 400 miliona, a mi sada spremni da platimo 2.2 milijarde. Što su ga prodali? Da li bi hteli da zaratim sa Rusijom? Što bi MOL držao otvorenu rafineriju u Srbiju? Ne bi, ali će morati da drži ako hoće da kupi. Mi smo rekli "ne može". Izmislili su nekog biznismena da bi se to prolongiralo, rekli smo "ne može, ili sada, ili ćemo drugačije da rešavamo". Nisu oni prodali samo NIS, prodali su fabrike i sve bioskope širom Srbije, da nam nijedan bioskop ne radi .Celo detinjstvo mi je bilo da li ću da idem u Balkan, Zvezdu, 20. oktobar, Kozaru ili ne znam gde, a sad ne možeš nigde da ideš. Služilo je da njihovi tajkuni napune džepove. Davali su svojim drugovima lažnim privrednicima bez kolaterala kredite, daju im po milion ili dva, a ovi za par meseci prestanu da vraćaju. To je bio sistem pljačke i razaranja Srbije. Danas je Srbija uspešna zemlja. Videćete kada blokaderi zavladaju koliko je Srbija bila uspešna u prethodnom periodu! Videćete kako se brzinom munje, za godinu ili dve, rasturi sve što se stvaralo decenijama. Videćete kako je teško nešto izgraditi, a koliko je lako uništiti - istakao je predsednik.
O lažima blokaderskih medija
Predsednik se onda osvrnuo na sve laži blokaderskih medija koje se šire već godinama.
- Tako je bilo i sa zvučnim topom, Jovanjicom, dečakom preminulim u Valjevu - koga briga za posledice? Koga briga šta su rekli o Srbiji i šta su ispričali napolju. Koga briga šta su uradili i kakvu su štetu i zlu krv uneli među nas. Ja sada više kod naših ljudi vidim mržnje nego kod njih. Gledam svoje najbliže ljude. Šta mislite treba juče da odem na prijem i gledam one koji pričaju kako bi mi sina tuširali osiromašenim uranijumom? Juče sam pitao nemačkog predstavnika da mi pronađe ćerkinu vilu, čudi se čovek. Sve što ste mogli najgore ste mi rekli za oca, majku, svako dete. Što ga slikam s leđa? Da vas neko od vas kretena ne bi prepoznao, da mu ne vidite te anđeoske oči. A nudim dijalog sve vreme, ali da se s njima grlim i ljudim, nećete me videti dok sam živ. Suviše su nesreće naneli i našem narodu i mojoj porodici i na pamet mi ne pada da se grlim s njima. To su lažovi koji su građanski rat uveli u zemlju. Odgovor države će videti na izborima. Da nisu sve ovo uradili, ne bi bilo nikakve šanse da se kandidujem, nikakve. Jedva izdržavam, jedva sam ovde došao, ali neću da posustanem dok ih ne pobedimo, jer znam da bi uništili Srbiju.
Predsednik je istakao da su blokaderi mislili da su ljudi u Srbiji budale i da će da glasaju za neradnike, dodajući da lista bez plana i programa ne može da vodi ovu zemlju, a da blokadersku listu čine samo deca privilegovanih bogataša, istakavši da ako dođe do njihove pobede, da će tog dana da im kaže da Srbija od tog trenutka počinje da propada.
- Vlajko Stojiljković, pred smrt kada je to saopštio, nije ništa slagao, ali je morao da ćuti do tog trenutka. Pred rastanak sa životom je mogao sebi da da oduška i da istinu. Moram da ih ražalostim, ne spadam u samoubice, pre toga ću gledati da ih pobedim - poručio im je Vučić.
On je istakao da je policija tu da blokadere čuva i poručio "hvala bogu da je policija tu", istakavši da se u društvu sve promenilo.
- Pozivam sve na mir, staloženost i dijalog, ali na ulici se sve promenilo, sve je drugačije. Došla dvojica juče, hteli da skinu zastavu "Srbija pobeđuje", molili su da ih ljudi ne bace u Dunav. Srećom nisu. Oni sa mnom neće dijalog - dodao je.
Vučić stigao u Šid
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u dom porodice Bulatović u opštini Šid, gde je započeo današnju posetu ovom mestu. U domaćinstvu su ga dočekali članovi porodice, kao i drugi viđeniji domaćini iz naselja.
- Mnogo vam je lepo ovde, baš je mnogo lepo. Mnogo toga nismo uradili, ja sam za to kriv. Već za koji dan će vam doći mašine. Mislim da će ljudi biti zadovoljni time, to je ogroman novac, oko 9 miliona evra i počećemo da radimo OŠ "Branko Radičević" i da vidimo da li možemo da uradimo bazen u Sremskom Frontu u okviru škole - rekao je predsednik Vučić.
- Razlog moje posete svakoj poseti opštinama u Srbiji je to što mi je ovo posao - da razgovaram s narodom, da čujem i da se posvetim problemima. U Šidu postoji veliki broj stvari koje smo rekli, a nismo uradili, sada ćemo to da uradimo - poručio je predsednik.
On je istakao da je potrebno mnogo novca da se sve uradi, oko cevovoda, osnovne škole, ali i da je potrebno dovesti nekog investitora.
- Kada pitate i naše lokalne funkcionere, kojima je teško da pronađu novac od milijardu i po iz budžeta, oni kažu "Vučić je kriv", sada kada se ovo uradi ja ću reći narodu "Vučić je kriv što se ovo uradilo" - poručio je predsednik okupljenima.
Predsednik je istakao da osim novih puteva i škole i rada na industrijskoj zoni ne može više ništa da obeća.
- Siguran sam da neki drugi mogu da obećaju da će cveće da pada s neba, ja to nisam u stanju da obećam. Ja se samo pitam kako 60-70 godina niko ništa nije obećao niti uradio. Ja sam uradio nešto, ali sve je to nedovoljno, ljudima su potrebni putevi i voda, a za nekoliko dana videće ovde mašine i radovi će početi - poručio je predsednik.
Predsednik je potom istakao koliko koštaju ovi putevi, ali i koliko su oni važni za celu šidsku opštinu i njene građane.
- Svuda u Sremu smo imali mnogo investitora, u Inđiji, Rumi, Pećincima, Irigu, Mitrovica je okej, e sada, sa oba dela vinskim i, kako ga pogrešno nazivamo "svinjskim", nastavljamo da gradimo puteve koji će našem narodu mnogo značiti. E, jedino je Šid ostao da nismo dovoljno radili i za to sam ja kriv. Bilo bi fer da su ljudi iz opštine nekad preuzeli nešto na sebe, ali šta da radimo. Kada se uradi nešto, verujte, biće kao da su oni uradili, a ne Vučić. Kada završimo radove, vratiću se ovde da ljudima kažem da smo mi to uradili. - rekao je Vučić.
O blokaderima
- Za neke pobeđuju studenti, za nas pobeđuju svi građani ili Srbija. Početak izborne kampanje, kako to ide u svim demokratskim zemljama. Za mene je važno da postoji poštovanje, jedni u nekom trenutku, drugi u drugom, da svako izađe sa svojim idejama. Još ne čuh njihove, ali dobro je da te ideje suprotstave idejama napretka, izgradnje škola, bolnoica, puteva, svega drugog, tako da verujem i čini mi se da ćemo planom, programom i energijom uspeti da pobedimo, a ne sloganima i parolama - dodao je predsednik.
Na pitanje novinarke o tome da blokaderi tvrde da predsednik "ne sme" da raspiše izbore, on je odgovorio:
- Ne smem da raspišem izbore. Šta ste očekivali od mene, da kažem "evo hoću sutra ću". Država nije igračka, izbore raspisujete kada je to dobro za državu. Da i će biti za dva meseca ili pet meseci, potpuno je svejedno. Oni su tu i narod će se izjasniti i verujem da će biti prava odluka, jer ljudi uvek donesu dobru odluku. Ljudi biraju svoju budućnost i znaju da od državnog rukovodstva zavisi mnogo toga i zato je važno da se na taj način tako odnosimo prema ovom pitanju. Ako neko sebe obmanjuje, onda je to u redu.
On je istakao da je SNS sa velikim teretom odneo pobedu na lokalnim izborima.
- Ako volite sebe da lažete i obmanjujete i govorite da pobeđujete sigurno, evo ja vam unapred čestitam na pobedu - poručio im je.
On je rekao da je u Briselu dobra kafa, iako je ne pije.
O političaru Đokiću
- Meni se ništa tamo nikada nije dopadalo. Nikada ne bih radio ništa protiv svoje zemlje, ali to je fer da oni odu tamo i kažu da su političari, ali nemoj onda da se predstavljaš kao rektor i nemoj da se predstavljaš kao neko ko ne krši zakon, a kršiš ga svakodnevno. Svako ima pravo, neki odu pa se predstavljaju u Mosvku, Brisel, Vašington, ima takvih i kod nas u vlasti, neki misle da će ih Amerikanci održati na mestu, neki Brisel, a koliko li je to glupo i naivno. A znam ozbiljne ljude koji su 20 godina u ovom poslu i koji misle da će ih neko drugi, a ne građani Srbije, postaviti na neko mesto - istakao je Vučić.
Predsednik je istakao da se strancima koji žele zlo Srbiji više ni ne javlja i da će sa njima biti samo na "gde si, šta si, kako si", ali ništa više od toga.
- Šta da pričam sa onima koji svakog dana lažu o Srbiji? O čemu da pričam? Ima tu i ličnih razloga, ali meni je Srbija na evropskom putu važna - rekao je .
On je u šali rekao da će sledeće godine, kada blokaderi budu na vlasti, on tada biti blokader.
Sve spremno za Vučićev dolazak
Na imanju porodice Bulatović u opštini Šid sve je spremno za dolazak predsednika Srbije Aleksandra Vučića Aleksandar Vučić, a domaćini i okupljeni meštani u znak dobrodošlice istakli su transparent na krovu letnjikovca sa porukom "Dobro došao, predsedniče!".
