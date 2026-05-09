Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u opštini Šid, gde obilazi porodicu Bulatović, a sastanku prisustvuju i drugi viđeniji domaćini iz mesta. Nakon razgovora sa okupljenim domaćinima, predsednik prisustvuje osveštavanju krsta postavljenog u Parku prirode Mali Bosut, gde obred služi vladika Vasilije. Potom predsednik obilazi 10 štandova lokalnih udruženja iz opštine Šid, na kojima izlagači predstavljaju domaće proizvode, nakon čega se predsednik obraća građanima.