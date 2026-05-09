Izveštaji dva veštaka o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića su stigli, čime je ispunjen prvi korak u proceduri predviđenoj za odlučivanje o zahtevu porodice i odbrane za njegovo puštanje na lečenje u Srbiju, izjavio je sinoć generalov sin Darko Mladić.

- Jedan izveštaj o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića stigao je ranije danas, a drugi u popodnevnim časovima, ali ne možemo ništa da otkrivamo dok ne dobijemo odobrenje - rekao je Darko Mladić.

On je istakao da je time ispunjen prvi korak u proceduri predviđenoj za odlučivanje o zahtevu za puštanje generala Mladića na lečenje u Srbiju.

Naglasio je da su sada na potezu pritvorski lekari, koji imaju rok do ponedeljka, 11. maja, da daju svoj opis i dopune na izveštaj veštaka, ako ih imaju.

- Potom u utorak, 12. maja, mi treba da odgovorimo na to, a nakon toga bi Mehanizam trebalo da donese odluku o našem zahtevu za puštanje generala na liečenje - rekao je Darko Mladić.

Darko Mladić Foto: Kurir Televizija

Govoreći o odluci predsednice Mehanizma Gracijele Gati Santane dane primi delegaciju Ministarstva pravde Republike Srpskena sastanak na kojem bi se razgovaralo o zdravstvenom stanju generala Mladića, njegovoj zdravstvenoj zaštiti i uslovima u kojima boravi u Hagu, Darko Mladić je rekao da mu ta odluka nije jasna i da ne vidi razlog za nju.

Kako je rekao, ako je tačno preveden, nije mu jasan ni odgovor Mehanizma Ministarstvu pravde Srpske da "radi očuvanja i privida i stvarne sudske nezavisnosti u vezi sa zahtevom gospodina Mladića predsednica u ovom trenutku nije u mogućnosti da primi delegaciju".

Sud u Hagu je 28. aprila naložio da nezavisni medicinski veštaci pregledaju Mladića zbog zahteva njegove odbrane da iz humanitarnih razloga, neizlečive bolesti, bude privremeno ili uslovno pušten sa izdržavanja kazne doživotnog zatvora na koju je osuđen zbog navodnih ratnih zločina u BiH. Izveštaj je prvobitno bio najavljen za početak maja, ali je rok pomeren zbog dodatnih pregleda.

General Mladić je 10. aprila imao moždani udar i zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo zbog ozbiljnih neuroloških, kardiovaskularnih i nefroloških zdravstvenih problema.

On se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu do sada je više puta odbio zahtev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju.