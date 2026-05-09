Slušaj vest

Izaslanik predsednika Srbije Miloš Vučević položio je danas venac na Spomenik Neznanom junaku na Avali povodom obeležavanja 9. maja - Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu.

Vence su sa Vučevićem položili i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović.

- Neka je slava vama besmrtnim herojima naše Srbije. Koji ste živeli i umirali za slavu i čast otadžbine. Za mir i slobodu. Za buduće generacije. Za nas - naveo je Vučević.

Naglasio je da se današnje generacije njima zavetuju da ćemo braniti mir.