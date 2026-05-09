"NEKA JE SLAVA VAMA BESMRTNIM HEROJIMA NAŠE SRBIJE": Vučević, Gašić i Mojsilović položili venac na Spomenik Neznanom junaku na Avali
Izaslanik predsednika Srbije Miloš Vučević položio je danas venac na Spomenik Neznanom junaku na Avali povodom obeležavanja 9. maja - Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu.
Vence su sa Vučevićem položili i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović.
- Neka je slava vama besmrtnim herojima naše Srbije. Koji ste živeli i umirali za slavu i čast otadžbine. Za mir i slobodu. Za buduće generacije. Za nas - naveo je Vučević.
Naglasio je da se današnje generacije njima zavetuju da ćemo braniti mir.
- Vama dajemo zavet da ćemo braniti mir. Vama koji ste branili svoje i koji ste stradali nedužni. Vama svima zavet dajemo koji ste bili u pokretima slobode. Da Srbiju nećemo dati. Da nam Srbiju neće pokoriti. I da ćemo odbraniti slobodu i nezavisnost naše jedine otadžbine, kojoj neka je slava u vekove vekova - istakao je Vučević.