Završetkom radova na poslednjoj deonici puta ka vrhu Kablara, dugoj 1.500 metara, zaokružen je jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u ovom delu zapadne Srbije. Nekadašnji uski makadamski put, širine jedva tri metra, zamenjen je savremenom saobraćajnicom širine šest metara, urađenom po najvišim standardima, sa dva sloja asfalta i postavljenim ivičnjacima. Ovaj projekat ne samo da je olakšao pristup vrhu planine, već je otvorio i nove mogućnosti za razvoj turizma i povratak života u ovaj kraj.

- I oni koji su otišli i možda će se vratiti na svoju dedovinu, očevinu i tako dalje. Ovo nismo očekivali, jer 80 godina mi smo bili kao neko ostrvo gde niko od vlasti nije dolazio - istakao je jedan ponosni meštanin.

- Pre svega da se zahvalim meštanima na podršci prethodnih godina koji su stali uz taj projekat vidikovca. Oni sami znaju da je to velika stvar za ovaj kraj. Skoro kada je bila i predsednica Skupštine Ana Brnabić ovde, video sam sa kojim oduševljenjem su je sačekali, primili, ugostili i moram da se i njoj zahvalim pre svega na podršci za izgradnju ovog puta, bez čije pomoći ne bi ni sam vidikovac bio završen, ali i ovaj deo puta koji je nedostajao u prethodnom periodu - rekao je poverenik Gradskog odbora Srpske napredne stranke (SNS) u Čačku Miloš Stevanić.

Novi put ka Kablaru predstavlja savremenu saobraćajnicu ukupne dužine oko 6,5 kilometara, projektovanu tako da omogući bezbedno odvijanje dvosmernog saobraćaja, uključujući i prolazak većih turističkih autobusa. Time je značajno unapređena dostupnost vrha planine i samog vidikovca, koji se nalazi na jednoj od najatraktivnijih tačaka Ovčarsko-kablarske klisure.

- Ovo je jedinstven primer gde smo od jedne, ako mogu tako da kažem, "kozje staze" ili makadamskog puta širine tri metra napravili modernu saobraćajnicu širine preko šest metara, gde će moći da se odvija dvosmerni saobraćaj i dolazak velikih putničkih autobusa, sa ciljem da možemo da što više ljudi dovedemo do vidikovca na Kablaru - rekao je direktor JP "Gradac" Čačak, Milan Bojović.

Podsećamo, stakleni vidikovac na vrhu Kablara uspešno je prošao sve testove opterećenja i stručne procene. Kako je ranije najavila predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić, koja je početkom aprila obišla ovu lokaciju, upotrebna dozvola se očekuje u narednom periodu, nakon čega bi vidikovac trebalo da bude pušten u javnu upotrebu i otvoren za posetioce.