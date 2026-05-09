Opšti rat u blokaderskim redovima ne samo da se ne smiruje, već svakoga dana eskalira, a postalo je teško ispratiti ko na koga udara!

Tako je Goran Ješić iz Građanskog pokreta Solidarnost isprozivao Aleksandru Štimac, suprugu istaknutog blokadera iz sveta sporta Vladimira Štimca, jer je napala opoziciju, tačnije profil na Iksu pod nazivom "Sloboda ili ništa", koji širi opozicione "ideje".

- Molim sve da prijavite nalog Sloboda ili ništa zbog širenja mržnje, uvreda, optužbi i sličnih napada na studente i građane.

Ovo prelazi granice slobode govora i prelazi u otvorenu mržnju i diskreditaciju - napisala je Štimac na Iksu, a ubrzo je usledio sarkastičan komentar Ješića:

- Magistarka kao takva!

Tu ratu u blokaderskim redovima nije bio kraj. Vladimir Štimac je potom objavio da ga je Ješić blokirao, nazivajući ga "Nenadom Čankom sa Ali Ekspresa".

Zatim je jedan od pratilaca ovog blokadera ostavio komentar: "Nisi stigao da ga pitaš koliko poljoprivrednog zemljišta ima u okolini Inđije, Pazove...?", na šta je Štimac odgovorio: "Je l' to istina?"

Pratilac je zatim odgovorio ironično: "Ma nije..."

Goran Ješić je takođe ponizio i Sava Manojlovića iz pokreta Kreni-promeni, kojeg je nazvao "Peterom Mađarom sa Temua"!

