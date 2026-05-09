Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu snažnom porukom u kojoj je istakao da mu je Srbija najveća svetinja i osnovni motiv u političkom delovanju.

- Za mene nema veće svetinje od Srbije - napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Ovom objavom predsednik je još jednom naglasio da ga upravo Srbija i dobrobit njenih građana vode u svakodnevnom radu, ističući da je borba za jaču i uspešniju državu njegov osnovni pokretač i motiv u svim političkim odlukama i aktivnostima.

Podsećamo, predsednik se ranije danas oglasio se povodom Dana pobede i govorio stradanju srpskog naroda kroz istoriju, borbi za slobodu i otporu fašizmu. Vučić je poručio da su ponosni, pravdoljubivi i prkosni Srbi morali da plate preskupu cenu svog slobodarskog i državotvornog impulsa.

- Srbija, srpski narod, ma gde da je živeo, jasno je rekao "ne" fašizmu 40-ih godina prošlog veka. I svakom budućem Hitleru naša prestonica prva će reći "ne". Za nas je 9. maj Dan pobede, dan simbol, dan nade i dan trijumfa dobra nad zlom. Pobeda života nad smrću, pobeda žrtve nad dželatom. Živela Srbija, neka je večan srpski narod - zaključio je Vučić.