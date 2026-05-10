Slušaj vest

Studenti blokaderi nastavljaju sa napadima na sopstvenu državu i njene institucije, očigledno sve nervozniji zbog sve slabije podrške koju dobijaju - kako na ulici koja im je omiljeno mesto delovanja, tako i na društvenim mrežama, koje im služe kao glavni poligon za širenje nezadovoljstava, političkih poruka i optužbi na račun vlasti i države.

Tako su ovog puta izrazili "nezadovoljstvo" zbog potpisivanja Memoranduma o osnivanju Univeziteta Sveti Sava, koji su potpisali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Srpska pravoslavna crkva, na čelu sa patrijarhom Porfirijem.

- Pričali smo već o osnivanju privatnog Medicinskog fakulteta i gašenju postojećeg. Sva dešavanja i dalje idu u prilog ovome. U ovom poduhvatu učestvuju visoki državnici - premijer (profesor MFUB?!) i patrijarh, u prisustvu predsednika države. Svakim danom sve više tonemo - naveli su blokaderi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na Iksu.

Podrška koji su blokaderi verovatno očekivali, kao i u većini slučajeva, na ovoj društvenoj mreži je izostala. Javnost je racionalno razmišljajući odgovorila i poklopila blokadere u komentarima.

- Tražili ste, dobićete. Imali ste sve, više nećete imati ništa. Šteta pravih studenata što zbog desetak bitangi gube sve. A možda je tako i bolje, odvojiće se žito od kukolja - naveo je korisnik Iksa.

Foto: Printscreen X

Jedan korsnik postavio je i više nego logično pitanje - Šta je loše u osnivanju novog Univeziteta?

Foto: Printscreen X

Komentari su, u istom narativu, nastavili da se nižu jedan za drugim.

Foto: Prinstcreen X

- Vi odlazite na smetlište političke istorije, a Srbija pobeđuje, džaba kmečite i plačete po društvenim mrežama - napisao je korisnik.

Više o tome šta je javnost napisala kao odgovor blokaderima, možete pogledati u galeriji ispod:

1/6 Vidi galeriju Odgovori blokaderima na Iksu Foto: Printscreen X

Zaključak je i vrapcima na grani jasan. Ponavlja se bezbroj puta - blokaderima smeta sve što je srpsko, pa tako i osnivanje novog Univeziteta Sveti Sava. Sve ono što je dobro za Srbiju, loše je za blokadere.

- Sprsko obrazovanje je poslednjih godinu i po prošlo kroz golgotu, pokušali su spolja i iznutra da nam unište sve temeljne vrednosti. Potpisivanje Memoranduma o saradnji na osnivanju Univerziteta Sveti Sava između Republika Srbije i Srpske pravoslavne crkve ogroman je korak napred u načinu, modelu, ali i pristupu obrazovanju budućih generacija - istakao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.