Aktivisti Srpske napredne stranke brutalno su napadnuti danas u Zemunu od strane blokadera, i to u dva odvojena incidenta!

Kako se vidi na prvom snimku koji objavljujemo, blokaderi su najsramnije napali aktivistkinje SNS, upućujući im salvu gnusnih i seksističkih uvreda i pretnji.

Foto: Kurir

Foto: Kurir

- Ti si tu za pare, ja ću ti dati pare da odeš kući. K**vetino jedna, p***u bi dala za pare. Krezava Srbija, doveli smo krezavu Srbiju... Što nisi kući sa decom? - rekao je blokader.

Napad na aktiviste SNS u Zemunu

Na drugom snimku se vidi kako su blokaderi srušili štand i razbacali stranački materijal po podu.

Napadnuti aktivisti SNS u Zemunu

U napadu blokadera koji se dogodio u Krajiškoj ulici u Zemunu povređena je žena.

