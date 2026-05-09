Srpska napredna stranka Zemun najoštrije je osudila brutalne napade na aktiviste koji su se danas dogodili na dva štanda u Krajiškoj ulici i na Altini.

- Tokom mirne i legalne aktivnosti razgovora sa građanima i predstavljanja stranačkog programa, grupe nasilnika napale su naše aktiviste, pri čemu ima i povređenih. U naletu nasilja polomljen je i jedan od stranačkih štandova, što predstavlja još jedan dokaz agresivnog i nedopustivog ponašanja onih koji očigledno ne mogu da prihvate drugačije mišljenje - navodi SNS Zemun u saopštenju.

Napad na aktiviste SNS u Zemunu Izvor: Kurir

Na drugom štandu dve muške osobe verbalno su napale aktiviste SNS Zemun i tom prilikom fizički napali i naneli telesne i psihičke povrede našoj aktivistkinji, dodaje se.

Napadnuti aktivisti SNS u Zemunu Izvor: Kurir