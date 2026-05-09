Predsednik Srbije Aleksandar Vučićizjavio je danas u Šidu da "za neke pobeđuju studenti, za nas pobeđuju svi građani ili Srbija".

- Početak izborne kampanje, kako to ide u svim demokratskim zemljama. Za mene je važno da postoji poštovanje, jedni u nekom trenutku, drugi u drugom, da svako izađe sa svojim idejama. Još ne čuh njihove, ali dobro je da te ideje suprotstave idejama napretka, izgradnje škola, bolnica, puteva, svega drugog, tako da verujem i čini mi se da ćemo planom, programom i energijom uspeti da pobedimo, a ne sloganima i parolama - kazao je Vučić.

Na pitanje novinarke o tome da blokaderi tvrde da predsednik "ne sme" da raspiše izbore, on je odgovorio:

- Ne smem da raspišem izbore. Šta ste očekivali od mene, da kažem "evo, hoću, sutra ću". Država nije igračka, izbore raspisujete kada je to dobro za državu. Da li će biti za dva meseca ili pet meseci, potpuno je svejedno. Oni su tu i narod će se izjasniti i verujem da će biti prava odluka, jer ljudi uvek donesu dobru odluku. Ljudi biraju svoju budućnost i znaju da od državnog rukovodstva zavisi mnogo toga i zato je važno da se na taj način tako odnosimo prema ovom pitanju. Ako neko sebe obmanjuje, onda je to u redu - dodao je.

On je istakao da je SNS sa velikim teretom odneo pobedu na lokalnim izborima.