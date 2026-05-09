Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas u Šidu političara Vladana Đokića, ističući da je "u Briselu dobra kafa, iako je ne pije".

- Meni se ništa tamo nikada nije dopadalo. Nikada ne bih radio ništa protiv svoje zemlje, ali to je fer da oni odu tamo i kažu da su političari, ali nemoj onda da se predstavljaš kao rektor i nemoj da se predstavljaš kao neko ko ne krši zakon, a kršiš ga svakodnevno. Svako ima pravo, neki odu pa se predstavljaju u Moskvu, Brisel, Vašington, ima takvih i kod nas u vlasti, neki misle da će ih Amerikanci održati na mestu, neki Brisel, a koliko li je to glupo i naivno. A znam ozbiljne ljude koji su 20 godina u ovom poslu i koji misle da će ih neko drugi, a ne građani Srbije, postaviti na neko mesto - istakao je Vučić.

Predsednik je istakao da se strancima koji žele zlo Srbiji više ni ne javlja i da će sa njima biti samo na "gde si, šta si, kako si", ali ništa više od toga.

- Šta da pričam sa onima koji svakog dana lažu o Srbiji? O čemu da pričam? Ima tu i ličnih razloga, ali meni je Srbija na evropskom putu važna - rekao je.

On je u šali rekao da će sledeće godine, kada blokaderi budu na vlasti, on tada biti blokader.

