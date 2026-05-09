Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Šidu govorio o Naftnoj industriji Srbije i bivšoj vlasti koja ga je prodala.

- Što su ga prodali za 400 miliona, a mi sada spremni da platimo 2.2 milijarde. Što su ga prodali? Da li bi hteli da zaratim sa Rusijom? Što bi MOL držao otvorenu rafineriju u Srbiju? Ne bi, ali će morati da drži ako hoće da kupi. Mi smo rekli "ne može". Izmislili su nekog biznismena da bi se to prolongiralo, rekli smo "ne može, ili sada, ili ćemo drugačije da rešavamo" - rekao je Vučić.

Nisu oni prodali samo NIS, prodali su fabrike i sve bioskope širom Srbije, da nam nijedan bioskop ne radi, dodao je.