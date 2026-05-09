Slušaj vest

- Srbija zaslužuje da bude nagrađena, a ne kažnjavana, jer je uvek bila na strani pravde, boreći se protiv fašizma i nacizma - poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski predvodeći ceremoniju polaganja venaca na Groblju oslobodilaca Beograda, povodom obeležavanja Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu.

Ona je naglasila da je Dan pobede, kao dan slobodarske tekovine i nasleđa, prilika da se podsetimo da nikada ne smemo da dozvolimo povampirenje ideologije koja je odvela u smrt na desetine miliona Evropljana u najvećoj meri.

Navela je da u našem genetskom kodu, zbog nasleđa i kulture pamćenja, uvek postoji strah da bi tako nešto moglo ponovo da se dogodi.

Milica Đurđević Stamenkovski Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Zato smo, kako je naglasila, grčevito prigrlili mir i nedvosmisleno ponavljamo koliko je danas važno da na evropskom kontinentu vodimo dijalog, da se bolje razumemo i razgovaramo, jer samo Evropa, u kojoj postoji dobra komunikacija, može imati budućnost.

- Srbija treba da bude tačka na kojoj će se u najvećoj meri slaviti borba protiv fašizma i nacizma. Nastojimo da sačuvamo kulturu pamćenja, kao imunitet našeg naroda i društva, jer samo na taj način nećemo dozvoliti da se tako nešto ikada više ponovi - naglasila je.

Ona je navela da je Srbija uvek bila i biće na pravoj strani. Kako je istakla, to je ono što je naš slobodarski karakter i koncept kao suverene, nezavisne i ozbiljne države, koja čuva svoja tradicionalna prijateljstva.

- Čvrsto verujemo u to da će doći vreme kada će se svi evropski narodi okupiti za istim stolom i razgovarati na ovim vrednostima o budućnosti evropskog kontinenta i svih naroda koji tu žive - zaključila je Đurđević Stamenkovski.

Ne propustiteDruštvoMinistarka Đurđević Stamenkovski o Zakonu roditelj-negovatelj: Javna rasprava završena! Uskoro očekujemo da će biti usvojen, a primena će biti od oktobra 2026.
WhatsApp Image 2026-05-07 at 17.20.09 (1).jpeg
PolitikaPODRŽAVAM SVAKU ISKRENU I OZBILJNU BORBU ZA DRŽAVU U KOJOJ NIKO NIJE NEDODIRLJIV: Ministarka Stamenkovski o programu predsednika Vučića u pet tačaka
0-02-05-581923c3811552cc78efb360ed7aeb8df4fc3444be97f84ef926e1860a9e5d59_c8e83ff9e5998377.jpg
DruštvoMinistarka Đurđević Stamenkovski o srpsko-kineskom prijateljstvu: Iz zajedničkog stradanja izraslo iskreno savezništvo, zasnovano na poštovanju i poverenju
0-02-05-31929b9d30412c8d2da4359fa71277c27d88e13ba09e91ba60775e6ccb96387c_59173e3cbb021bf5.jpg
DruštvoMinistarka Đurđević Stamenkovski na konferenciji "Nijedna mama nije sama": Okončana Javna rasprava o Nacrtu zakona o roditeljima negovateljima (foto)
WhatsApp Image 2026-05-07 at 17.19.49 (2).jpeg