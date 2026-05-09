Slušaj vest

Srpska napredna stranka Stari Grad najoštrije je osudila nasilje i fizički napad na kolege, aktiviste Srpske napredne stranke u Zemunu.

- Ono što posebno zabrinjava jeste da su se desila dva sinhronizovana napada u isto vreme na različitim lokacijama u Zemunu, te ove napade ne možemo tretirati samo kao izolovane slučajeve, već kao nastavak sprovođenja nasilja od strane blokadera koji građanima kao svoj osnovni politički program nude mržnju, tenziju, haos i nasilje - navode u saopštenju.

Kontinuirani napadi na članove i aktiviste Srpske napredne stranke inspirisani su ogoljenom mržnjom ekstremističkih grupa blokadera i postali su nedemokratski obrazac njihovog političkog delovanja. Zbog toga zahtevamo da se svi počinioci nasilja i napada na naše aktiviste uhapse i procesuiraju jer nasilje na ulicama naših gradova i opština koje su ekstremističke grupe blokadera unele u naš politički život ne može i ne sme postati nova normalnost, dodaje se.

- Najveća prepreka mržnji i nasilju koju žele blokaderi u Srbiji je Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić, koji za razliku od ekstremističkih grupa blokadera, žele da Srbija bude sigurna i stabilna i da ima sigurnu i izvesnu budućnost sa konkrentim planovima kako da građani svakog dana žive bolje, kako da se naša Srbija razvija i napreduje - navode.

Zbog toga je svaki ekstremistički napad blokadera na Srpsku naprednu stranku zapravo napad na slobodarsku politiku Aleksandra Vučića, napad na veće plate i penzije, napad na nove auto puteve, bolnice i škole, jednom rečju napad na budućnost Srbije. Srpska napredna stranka nastaviće da se još jače i snažnije bori za Srbiju koja pobeđuje, ističu.

I opštinski odbor Srpske napredne stranke Mladenovac najoštrije je osudio, kako su naveli, "kukavički i brutalni napad na aktiviste naše stranke u Zemunu".

- ​Nedopustivo je da se tokom legalne i mirne kampanje, u kojoj naši članovi razgovaraju sa građanima, pribegava nasilju, pretnjama i uništavanju imovine. Ovakvo ponašanje predstavlja sramotan pokušaj zastrašivanja i gušenja demokratije od strane onih koji nemaju argumente, već samo mržnju - naglašavaju u saopštenju.