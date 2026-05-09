važno je da mladi znaju šta se dešavalo tokom rata

Potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić položio je danas venac na Grobnicu narodnih heroja na Kalemegdanu povodom obeležavanja 9. maja - Dana pobede nad fašizmom.

Dačić je, obraćajući se okupljenima ispred grobnica Ive Lole Ribara, Đure Đakovića, Moše Pijade i Ivana Milutinovića, istakao da je 9. maj veliki datum, ne samo u srpskoj istoriji, već i u istoriji celog sveta.

Naglasio je i da je važno da mladi znaju šta se dešavalo tokom rata i pozvao starije da nastave da čuvaju tradiciju i odaju poštu svim onima koji su izgubili živote braneći svoju zemlju.

- Živela Srbija, jer bez Srbije nema ni SPS, ni bilo koje druge partije - naveo je Dačić.