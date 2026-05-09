"OVO JE VELIKI DATUM U ISTORIJI CELOG SVETA": Dačić položio venac na Grobnicu narodnih heroja na Kalemegdanu povodom Dana pobede nad fašizmom
Potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić položio je danas venac na Grobnicu narodnih heroja na Kalemegdanu povodom obeležavanja 9. maja - Dana pobede nad fašizmom.
Dačić je, obraćajući se okupljenima ispred grobnica Ive Lole Ribara, Đure Đakovića, Moše Pijade i Ivana Milutinovića, istakao da je 9. maj veliki datum, ne samo u srpskoj istoriji, već i u istoriji celog sveta.
Naglasio je i da je važno da mladi znaju šta se dešavalo tokom rata i pozvao starije da nastave da čuvaju tradiciju i odaju poštu svim onima koji su izgubili živote braneći svoju zemlju.
- Živela Srbija, jer bez Srbije nema ni SPS, ni bilo koje druge partije - naveo je Dačić.
Dan pobede nad fašizmom, 9. maj, obeležava se u znak sećanja na kapitulaciju nacističke Nemačke 1945. godine i okončanje Drugog svetskog rata u Evropi.