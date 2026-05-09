Blokaderi polako pucaju po šavovima od svoje nemoći i pokušavanja da pridobiju građane i nasilno ruše državu i vlasti, a najnoviji snimak pokazuje da su se okrenuli na stranu, verovali ili ne, magije.

Jedan od blokadera, koji se predstavlja na Instagramu kao Milan Tarot sa sijalicom u ruci, poziva sve blokadere koji ga gledaju da, ukoliko žele da sruše predsednika Srbije Aleksandra Vučića, napišu u komentar uvredljive reči na račun predsednika Srbije kako bi on izgubio na izborima!

Ovo je samo jedan od pokazatelja kolika nemoć i očaj vladaju kod blokadera, koji vape za pažnjom. Budući da su "ispumpali" sve što su imali, počev od nasilja, haosa na ulicama, pretnji i optužbi na račun svoga ko misli drugačije, blokaderima je ostala samo još magija!

Iako Milan Tarot sebe predstavlja kao belog maga, on je čovek koji je pljačkao narod preko telefona i ubeđivao ih da rade potpuno apsurdne stvari. Čuven je po potpuno nasumičnim rečenicama - "Karte ne lažu", "Ćelavi globus vozi autobus" ili "Miki Maus pojeo kupus", a ovaj prevarant i dalje pokušava da "mulja" ljude, sada preko društvenih mreža.