Slušaj vest

Duboke podele u društvu koje su rezultat višemesečnih blokada širom Srbije, jasno su vidljive i u velikim gradovima, a još je veći problem u manjim sredinama gde svako svakog zna i gde su predstavnici lokalnih vlasti u svakodnevnom kontaktu sa građanima, kako na putu do posla, tako i u svakodnevnim susretima na ulicama, u marketima, vrtićima ili školama u koje vode decu, slavljiima.

Čini se - što je mesto manje, problemi su veći. Pre svega nekoliko dana, stranačkom funkcioneru Srđanu Simiću su ispred porodičnog doma u mestu Maglić kod Bačkog Petrovca zapalili automobil, a ništa manji pritisak ne trpe ni drugi lokalni fukncioneri širom Srbije.

Đorđe Dabić, državni sekretar u ministarstvu za brigu o porodici, je gostujući u emisiji "Puls Srbije vikend" kazao da grupa pojedinaca poziva na linč koji može da rezultira čak i fizički obračun. Podseća i da se prošle godine dogodila blokada otvorenog puta ka Crnoj Gori, kada je dosta ljudi ostalo zarobljeno u Užicama na putu do mora:

Foto: Kurir Televizija

- Deca su plakala, bilo je dosta ljudi u koloni, pa čak i ja. Nije normalno i mnogo loših situacija su oni izazvali, ogromna šteta je načinjena privredi i loša se poruka šalje svima. U Čačku su pravili incidente svake vrste, opet je bio pokušaj linča. To su ljudi koji ne znaju da daju svoju ponudu za predstojeće izbore, a onda im je ovo jedini način da se pokažu.

Srđan Simić, šef odborničke grupe SNS u Skupštini grada Kikinde tvrdi da je nasilje koje je trajalo godinu dana postalo opravdano, te da je veoma teško ostati imun na sve to:

- Seju veliku mržnju samo jer se podržava predsednik Srbije. Pravili su grafite tamo gde je predsednik bio u poseti. Tako nešto ne sme da se dešava u jednom demokratskom društvu. Moramo biti smireni i pokušati da smirimo situaciju. Svi sarađaju i pokušavamo da dođemo do rešenja.

Srđan Simić Foto: Kurir Televizija

Dabić podseća i da su targetirana deca koja su za vreme blokada išla u školu od strane druge dece, ali i od profesora:

- Došlo je do stigmatizovanja dece čiji roditelji podržavaju politiku predsednika Vučića. Ovakve svađe nikada niste imali u Srbiji, čak ni 90ih godina. Oni su posejali veliku mržnju među ljudima. Narod je sada shvatio da nema potrebe da se delimo prema političkoj osnovi. Ja sam kao student ušao u redove Srpske Napredne Stranke koja tada nije bila na vlasti. Nije mi padalo na pamet kao učeniku da ja sada skidam nekog sa vlasti. Već smo kampanjama i razgovorima uspeli u tome.

Platforma za bahate lokalne moćnike

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić istakao je da je vrlo svestan činjenice da u redovima SNS ima onih koji nisu zaslužili poverenje građana i najavljuje platformu preko koje će građani moći direktno da prijavljuju bahate lokalne moćnike.

Simić govori da postoji nekoliko procenata ljudi iz redova Srpske Napredne Stranke koji ne obavljaju svoje funkcije onako kako je potrebno, te takvo ponašanje stavlja u isti koš ljude koji se bave politikom.

1/13 Vidi galeriju Aleksandar Vučić Foto: Marko Karović

- U našim redovima sigurno ima onih koji su se ogrešili ali svako treba da odgovara u skladu sa zakonom, a svi mi moramo da se pogledamo u oči. Platforma je izuzetno dobra ideja i potrebna je kako bi stvorili razgovor sa građanima, običnim ljudima. Običan narod se najviše obraduje kada razgovarate sa njima, kada ih posećujete - kaže Simić i dodaje:

- Svako od funkcionera na lokalu mora svojim poslom da se bavi. Mora da se razgovara sa narodom i komšijama. Naše kolege od svih obaveza koji imaju, ne održavaju tu komunikaciju.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs