PRISTOJNA SRBIJA JOŠ JEDNOM POKAZALA SNAGU I ZAJEDNIŠTVO! Širom Beograda transparenti "Srbija pobeđuje", pogledajte moćne prizore (VIDEO)
Pristojna Srbija još jednom je pokazala da pobeđuju mir, zajedništvo i podrška građana, uprkos pokušajima blokadera da incidentima i nasiljem izazovu haos na ulicama Beograda.
Naime, građani su se širom Beograda okupili noseći transparente na kojima piše "Srbija pobeđuje".
Veliki broj građana može se videti u Batajnici, kao i drugim delovima Zemuna, na Pančevačkom mostu, na Zvezdari, kao i drugim delovima Beograda.
Podsetimo, u svim delovima Beograda nikad nije bilo više štandova Srpske napredne stranke, ali i građana koji prilaze, pružaju podršku, druže se...
Jedno je sigurno: niko se više ne plaši blokadera i njihovog nasilja.
Na fotografijama su se mogli videti građani u Sopotu-Ralji, Mladenovcu, Voždovcu, Vračaru, Surčinu.
Takođe, u Lazarevcu, Starom gradu, Zvezdari, Novom Beogradu, Obrenovcu, Paliluli, Zemunu, Barajevu...
Nisu izostala okupljanja ni na Savskom vencu, Surčinu, Zvezdari, kao ni na Čukarici.
Podsetimo, aktivisti SNS brutalno su napadnuti danas u Zemunu od strane blokadera, i to u dva odvojena incidenta. Blokaderi su najsramnije napali aktivistkinje SNS, upućujući im salvu gnusnih i seksističkih uvreda i pretnji.
