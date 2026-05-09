Pristojna Srbija još jednom je pokazala da pobeđuju mir, zajedništvo i podrška građana, uprkos pokušajima blokadera da incidentima i nasiljem izazovu haos na ulicama Beograda.

Naime, građani su se širom Beograda okupili noseći transparente na kojima piše "Srbija pobeđuje".

Veliki broj građana može se videti u Batajnici, kao i drugim delovima Zemuna, na Pančevačkom mostu, na Zvezdari, kao i drugim delovima Beograda.

Podsetimo, u svim delovima Beograda nikad nije bilo više štandova Srpske napredne stranke, ali i građana koji prilaze, pružaju podršku, druže se...

Svuda po Beogradu natpisi - Srbija pobeđuje!

Jedno je sigurno: niko se više ne plaši blokadera i njihovog nasilja.

Na fotografijama su se mogli videti građani u Sopotu-Ralji, Mladenovcu, Voždovcu, Vračaru, Surčinu.

Takođe, u Lazarevcu, Starom gradu, Zvezdari, Novom Beogradu, Obrenovcu, Paliluli, Zemunu, Barajevu...

Nisu izostala okupljanja ni na Savskom vencu, Surčinu, Zvezdari, kao ni na Čukarici.

Podsetimo, aktivisti SNS brutalno su napadnuti danas u Zemunu od strane blokadera, i to u dva odvojena incidenta. Blokaderi su najsramnije napali aktivistkinje SNS, upućujući im salvu gnusnih i seksističkih uvreda i pretnji.