PREMIJER MACUT ČESTITAO PETERU MAĐARU STUPANJE NA DUŽNOST Uveren sam da ćemo zajedničkim radom dodatno unaprediti saradnju
Premijer Srbije Đuro Macut čestitao je Peteru Mađaru stupanje na dužnost predsednika Vlade Mađarske.
"Srbija i Mađarska danas dele odgovornost da, u vremenima brojnih izazova, sačuvaju stabilnost, sigurnost i perspektivu razvoja za naše građane i region u celini. Upravo zato verujem da su dijalog, međusobno poštovanje i bliska saradnja najbolji put za dalje jačanje naših odnosa", navodi se u čestitki premijera Macuta.
Premijer Srbije je istakao da će naša država nastaviti da vodi p olitiku dobrosusedstva, oslonjenu na poverenje, razumevanje i projekte koji povezuju dve prijateljske države i narode.
"Uveren sam da ćemo zajedničkim radom dodatno unaprediti saradnju u oblastima od zajedničkog interesa i doprineti stabilnijoj i uspešnijoj Evropi", navodi predsednik Vlade Srbije, Đuro Macut.
Podsetimo, lider stranke Tisa Peter Mađar danas je i zvanično izabran za premijera Mađarske nakon što je njegova stranka osvojila dvotrećinsku većinu na parlamentarnim izborima održanim 12. aprila.
Na konstitutivnoj sednici parlamenta Mađar je položio zakletvu i održao govor u kojem je najavio političke reforme, borbu protiv korupcije i približavanje zemlje Evropskoj uniji.
Narodna skupština Mađarske je formirana danas svečanim polaganjem zakletve članova parlamenta izabranih na izborima u aprilu. Formiranjem novog parlamenta, završen je mandat vlade Fides-KDNP koju je predvodio Viktor Orban, a koja je stupila na dužnost 2022. godine.
Zakonodavci su u subotu, na prvoj sednici novoizabranog parlamenta, usvojili novu strukturu parlamentarnih odbora i izabrali predsednike odbora, zamenike predsednika i članove. Novi parlament će imati 20 odbora, četiri više nego prethodni. Vladajuća stranka Tisa će predvoditi 14, Fides četiri, a Hrišćanski demokrati i Pokret "Naša domovina" po jedan.
Predlog deklaracije o odborima Doma usvojen je jednoglasno sa 196 glasova za.