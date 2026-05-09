Premijer Srbije Đuro Macut čestitao je Peteru Mađaru stupanje na dužnost predsednika Vlade Mađarske.

"Srbija i Mađarska danas dele odgovornost da, u vremenima brojnih izazova, sačuvaju stabilnost, sigurnost i perspektivu razvoja za naše građane i region u celini. Upravo zato verujem da su dijalog, međusobno poštovanje i bliska saradnja najbolji put za dalje jačanje naših odnosa", navodi se u čestitki premijera Macuta.

Premijer Srbije je istakao da će naša država nastaviti da vodi p olitiku dobrosusedstva, oslonjenu na poverenje, razumevanje i projekte koji povezuju dve prijateljske države i narode.

"Uveren sam da ćemo zajedničkim radom dodatno unaprediti saradnju u oblastima od zajedničkog interesa i doprineti stabilnijoj i uspešnijoj Evropi", navodi predsednik Vlade Srbije, Đuro Macut.

Podsetimo, lider stranke Tisa Peter Mađar danas je i zvanično izabran za premijera Mađarske nakon što je njegova stranka osvojila dvotrećinsku većinu na parlamentarnim izborima održanim 12. aprila.

Na konstitutivnoj sednici parlamenta Mađar je položio zakletvu i održao govor u kojem je najavio političke reforme, borbu protiv korupcije i približavanje zemlje Evropskoj uniji.

Narodna skupština Mađarske je formirana danas svečanim polaganjem zakletve članova parlamenta izabranih na izborima u aprilu. Formiranjem novog parlamenta, završen je mandat vlade Fides-KDNP koju je predvodio Viktor Orban, a koja je stupila na dužnost 2022. godine.

Zakonodavci su u subotu, na prvoj sednici novoizabranog parlamenta, usvojili novu strukturu parlamentarnih odbora i izabrali predsednike odbora, zamenike predsednika i članove. Novi parlament će imati 20 odbora, četiri više nego prethodni. Vladajuća stranka Tisa će predvoditi 14, Fides četiri, a Hrišćanski demokrati i Pokret "Naša domovina" po jedan.