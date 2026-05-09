Opštinski odbor Srpske napredne stranke Lazarevac najoštrije osuđuje brutalan i izuzetno opasan napad na aktiviste SNS koji se danas dogodio u pešačkoj zoni u Karađorđevoj ulici u Lazarevcu.

Tokom mirne i legalne aktivnosti kačenja banera, blokader-nasilnik je, naoružan satarom, pokušao da iseče baner, a potom je tim opasnim hladnim oružjem nasrnuo na naše aktiviste, ugrožavajući njihovu bezbednost i živote.

Posebno zabrinjava činjenica da je u centru grada, pred građanima, upotrebljena satara — oružje koje samo po sebi svedoči o stepenu agresije, mržnje i spremnosti na nasilje. Ovakvi postupci jasno pokazuju pravo lice blokadera, koji umesto dijaloga sve češće pribegavaju agresiji, pretnjama i nasilju.

Ovaj brutalan čin predstavlja direktan napad ne samo na aktiviste SNS, već i na osnovne ljudske vrednosti, pravo na političko delovanje i slobodu mišljenja.

- Zahvalni smo pripadnicima SUP-a Lazarevac na brzoj i profesionalnoj reakciji i očekujemo da nadležni organi ovaj slučaj najoštrije sankcionišu, kako bi se poslala jasna poruka da nasilje i upotreba oružja nikada neće biti dozvoljeni u političkom životu Srbije - poručuju iz SNS Lazarevac.

