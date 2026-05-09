U PIONIRSKOM PARKU ŽURKA "POBEĐUJE SRBIJA" Spektakl u centru Beograda, muzika, pozitivna energija i atmosfera zajedništva (FOTO)
Večeras u 20 časova u Pionirskom parku počeo je skup pod nazivom "Srbija pobeđuje", koja je okupila veliki broj građana iz Beograda i drugih krajeva zemlje.
Program je ispunjen muzikom, pozitivnom energijom i atmosferom zajedništva, uz poruke podrške Srbiji i njenom daljem razvoju. Takođe, duž parka postavljeni su i štandovi sa hranom i pićem.
Žurka u Pionirskom parku Foto: Nemanja Nikolić
Na promotivnim materijalima dominira slogan "1000 ljudi, jedna atmosfera", kojim se simbolično ističe ideja okupljanja i zajedničke podrške.
U centru Beograda sve više raste interesovanje građana za ovaj događaj, dok organizatori poručuju da će skup poslati snažnu poruku jedinstva, stabilnosti i napretka Srbije.
