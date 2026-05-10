Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem Instagrama i istakao da na narednim izborima građani Srbije mogu da izaberu jedan od dva puta — jedan je put kojim idemo i koji već godinama utabavamo za generacije koje dolaze, put napornog rada i truda, odricanja, ali i mira i stabilnosti, dok je drugi put onaj kojim je Srbija srljala ka svojoj propasti.

- Na izborima, kada god da budu, ljudi će da biraju između povratka u prošlost, pljačkanja i rasparčavanja zemlje, ili ćemo da nastavimo putem razvoja i slobode - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Podsećamo, Vučić je juče u Šidu poručio da su pred nama odlučujući izbori, izbori za budućnost Srbije.

- Hoćemo li da vratimo vlast u ruke onima koji su zemlju uništili i 12 godina razarali, onima koji su po kili mesa prodavali Srbe Haškom tribunalu, onima koji su zatvorili fabrike i otpustili 550.000 ljudi? Narod je postajao siromašniji, a oni sve bogatiji. Hoćemo li da im damo to pravo da nam to ponovo učine i još pri tome da se obračunavaju sa svima koji su od njih bili bolji ili uspešniji? - upitao je predsednik okupljene građane.

Predsednik Vučić najavio je da bi parlamentarni izbori u Srbiji mogli da budu održani u narednih dva do pet meseci, navodeći da će o tačnom terminu odlučiti u skladu sa zakonskim rokovima i političkom situacijom u zemlji.