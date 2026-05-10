Prava istina o blokaderu Nemanji Miloševiću, koga su blokaderski mediji uzdizali kao vrhovnu moralnu gromadu, isplivala je na videlo i ona je do te mere užasna, da su se čak i kolege blokaderi uzdigli protiv njega. Njega su prozreli čak i blokaderi iz Eko straže, koji su uputili apel da se Nemanja Milošević izbaci iz saveta roditelja Pete beogradske gimnazije!

Iz "Eko straže" navode da je Nemanja Milošević lider organizacije GLAS i jedan od nosilaca izborne liste "Srbija na Zapadu – Da se struka pita" na parlamentarnim izborima 2023. godine. Kako tvrde, isti Milošević, koji se u javnosti predstavlja kao zagovornik evropskih vrednosti i demokratije, istovremeno se redovno pojavljuje kao predstavnik Saveta roditelja učenika Pete beogradske gimnazije, što je, prema njihovim navodima, razlog za njihovu reakciju i apel da se njegovo ime ukloni iz tog tela.

- Juče je na mreži X objavio poruku u kojoj na najvulgariji način vređa članove porodice uključujući preminule osobe sa kojom se politički ne slaže, nazivajući je "ruskom dr**om". Ovo nije izolovani incident: Milošević već godinama unazad vređa ljude na društvenim mrežama, a njegovo ponašanje je vremenom eskaliralo sa napada na pojedince prešao je na vređanje njihovih porodica i preminulih srodnika. Godinama fabrikuje etikete geopolitički neutralnim ljudima, manipuliše činjenicama i nastupa onim što se kolokvijalno naziva "radikalskim manirom".

Prljavština o blokaderima, jednom po jednom, polako ali sigurno isplivava na površinu. Milošević je samo jedan u nizu onih koje su blokaderski mediji dizali u zvezde, a za koje se ispostavilo da nešto potpuno drugo i u međuvremenu postali predmet osporavanja čak i među onima koji su ih ranije podržavali.