Politička scena ulazi u možda najbrutalniji period poslednjih godina. Dok vlast kalkuliše sa koalicionim partnerima i izbornim kolonama, opozicija strepi od pojave novog igrača - studentske liste. Da li studenti postaju politička sila koja briše staru opoziciju? Ko će preživeti izbore, a ko završav počlitičku karijeru? Ko s kim ulazi u političku trku, a ko zauvek nestaje sa političke mape Srbije?

O ovoj temi u emisiji "Puls Srbije vikend" govorili su: Gordana Čomić, političarka, Branko Pavlović, advokat i narodni poslanik, Nebojša Bakarec, narodni poslanik i Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade i član predsedništva SPS-a.

Da li je dijalog moguć pre odluke o izborima?

Izbori se bliže, a kako je predsednik Aleksandar Vučić juče rekao, "oni su na dohvat ruke". Gordana Čomić govorila je o tome kada bi, prema njenom mišljenju, bilo najbolje da izbori budu održani i da li je Srbija spremna za njih.

- Trenutno je u Skupštini u proceduri predlog narodnih poslanika za izglasavanje nepoverenja Vladi. Član 109 Ustava kaže da u takvim slučajevima ne može biti raspuštanja Skupštine, a ako ne može biti raspuštanja Skupštine, ne može biti ni raspisivanja izbora. To je prva proceduralna stvar koja mora da bude rešena. Da li ovlašćeni predlagač povlači predlog, da li će biti održana sednica, da li će šefovi poslaničkih grupa postići dogovor - sve su to pitanja koja Narodna skupština inače rešava. Tek nakon toga možemo da govorimo o datumima izbora. Ukoliko želimo letnje izbore, odluka bi morala da bude doneta između 12. i 27. maja. To je procedura koju svi moraju da poštuju - rekla je Čomić.

Čomić je istakla da bi najbolje rešenje bilo da svi politički akteri sednu za pregovarački sto i kroz dijalog pokušaju da postignu dogovor o održavanju novih izbora. Prema njenim rečima, argumenti bi morali da budu važniji od međusobnih sukoba i netrpeljivosti, a dogovor javan, transparentan i jasan građanima. Dodala je i da bez dijaloga nema ni demokratskog procesa.

Na njene reči nadovezao se Branko Pavlović, koji je komentarisao izostanak dijaloga na političkoj sceni:

- To je plan da se ne razgovara. "Mi - Glas iz naroda" oštro osuđujemo svakoga, bilo da je parlamentarni ili vanparlamentarni akter političkog života u Srbiji, ko odbija razgovor. Razgovor je neophodan upravo onda kada se ne slažemo, jer je jedina alternativa argumentovanoj raspravi -nasilje. Onaj ko kaže "neću da razgovaram" možda to ne izgovara direktno, ali u ozbiljnoj analizi upravo to implicira - rekao je Pavlović.

„Suština nije datum izbora, već dogovor o politikama“

Ibro Ibrahimović ocenio je da trenutna politička situacija pokazuje da pitanje datuma izbora nije najvažnije, iako se o tome najviše govori u javnosti. Kako je naveo, mnogo je važnije koje će politike dobiti podršku građana i da li postoji spremnost za dijalog.

- Stav Socijalističke partije Srbije jeste da izbori treba da se održavaju u ustavnom roku, odnosno na svake četiri godine, jer smatramo da je to važno za državu. Ovo je situacija u kojoj krizu nije moguće rešiti samo izborima, ukoliko prethodno ne dođe do dijaloga i dogovora da se izborni rezultati priznaju i prihvate, kako bi društvo nakon toga moglo da se vrati redovnim obavezama - rekao je Ibrahimović.

Govoreći o atmosferi u javnosti, Ibrahimović je ocenio da se previše pažnje posvećuje samom datumu izbora, dok se suštinska pitanja zapostavljaju.

- U medijima se stvara ambijent u kojem se datum izbora predstavlja kao ključna tema, a mnogo je važnije da razgovaramo o politikama i načinima da dođemo do dijaloga. Opozicija bi najpre trebalo međusobno da pronađe minimum zajedničkog prostora za razgovor, a potom i da razgovara sa predsednikom Srbije, koji je takav dijalog već ponudio - poručio je Ibrahimović.

Da li nas očekuju najteži izbori do sada?

Nebojša Bakarec je komentarisao da li bi eventualni dijalog bio zakasneo ako bi, kako se u medijima spekuliše, izbori bili održani 12. aprila.

- Termin izbora je trećerazredno pitanje. Predsednik Aleksandar Vučić, kao nadležna institucija za raspisivanje izbora, pre svega vodi računa o interesima države i naroda. U ovom slučaju to su ekonomska kriza zbog rata na Bliskom istoku i energetska kriza sa naftom, i to su jedini razlozi koji ga opredeljuju. On je, međutim, saslušao i opozicione stranke koje su došle na konsultacije, dok na razgovore nisu došli blokaderi i veći deo opozicije - rekao je Bakarec.

On je dodao i da će naredni izbori, prema njegovom mišljenju, biti posebno teški.

- Naredni izbori biće najteži zbog nasilja i haosa koji će, kako tvrdi, sprovoditi takozvana studentska lista, blokaderi i deo opozicije tokom kampanje, iako se to, po njegovim rečima, već sada može videti u njihovom delovanju - naveo je Bakarec.

Opozicija i studentska lista - borba za iste birače pred izbore

Gordana Čomić ocenila je da je ključno pitanje da li opozicija ima jasan cilj, sa kim želi političku saradnju i na koji način planira da ostvari svoje ciljeve, ističući da se često govori o izborima i smeni vlasti, ali bez konkretne strategije:

- Taj stav o tome šta želi opozicija mora da bude saopšten onima od kojih bi možda želeli glas. Čvrsto stojim uz dokazivu tvrdnju da bez političke artikulacije svih onih koji ne podržavaju vlast nema ničega. Ta zabluda o nepartijskom pluralizmu, udruženjima i studentima bez dijaloga i jasnog političkog opredeljenja ne funkcioniše. Moramo znati koja politička stranka ili artikulacija stoji iza određenih političkih ideja. Ne može se svesti sve na "hoćemo izbore i pobedu", to nije realno.

Ibrahimović se nadovezao ocenjujući da se politička scena često pogrešno posmatra kroz jednostavan sukob vlasti i opozicije.

- Stalno se postavlja sukob Vučića sa jedne strane i opozicije sa druge, ali mislim da je veći sukob između opozicije i studentske liste, jer se bore za isto biračko telo - naveo je Ibrahimović.

Nebojša Bakarec je podsetio na dosadašnje izborne rezultate opozicije:

- U poslednjih 14 godina imali smo više izbornih ciklusa, uključujući gradske, predsedničke i lokalne izbore. U svih deset slučajeva opozicija je u različitim formatima ubedljivo gubila. Kada se tome doda i učešće, kako ga oni nazivaju, "studentske liste", rezultat je 15:0.

