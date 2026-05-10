U Velikoj Lomnici, kod Kruševca, organizovan je veliki svenarodni sabor na kojem se okupio veliki broj meštana Lomnice, okolnih sela i čitavog Rasinskog okruga. Ovom veličanstvenom skupu prisustvovali su najviši državni funkcioneri: predsednik SNS-a i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević, ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar za javna ulaganja Darko Glišić, kao i delegacije Rasinskog okruga, Grada Kruševca i opština Aleksandrovac, Trstenik, Brus, Varvarin i Ćićevac.

- Želim da vas podsetim kakav je Kruševac bio 2012. godine i šta se sve promenilo od dolaska SNS na vlast. Ovde, u ovom selu, nije bilo ni jednog metra asfalta u sokacima, ni jedne sijalice na uličnoj rasveti, škola je skroz bila devastirana, kao i Dom kulture. Danas imamo čime da se ponosimo. Moramo da nastavimo da radimo i da ih pobedimo na sledećim izborima ubedljivije nego što smo to učinili na prethodnim. Najlakše je biti nasilan, napadati tuđe kuće, tuđe stranke, tuđe prostorije, a nemati iza sebe ništa. Nemaju ni program, niti želju da unaprede Srbiju. Ajde da se ne lažemo, svi ovi koji vode ove blokaderske akcije bili su u Demokratskoj stranci i DOS-u, izjavio je ministar Bratislav Gašić.

Prema njegovim rečima, blokaderi su primenili identičan scenario i probali da izvedu puč.

- Na sreću, građani Srbije su to prepoznali na vreme i upravo ovakvim okupljanjem, druženjem su sprečili da sruše Srbiju. Nije njima do Srbije. Njima je do njihovih ličnih interesa i želje da spreče Srbiju zarad njihovih stranih mentora koji neće samostalnu Srbiju u kojoj odlučujemo mi Srbi, u kojoj napredujemo i imamo veće plate i penzije, Intenzivno se razvijamo, nfrastrukturno smo sređeniji i ekonomski uspešniji. Oni ne žele to. Oni žele da Srbija na Balkanu bude poslednja. Ovo su činjenice. Srpski narod niko nikada neće prevariti, zaključio je Gašić.