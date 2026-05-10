Novinar i istaknuti blokader Srđan Škoro, otvotreno je pozvao na rušenje vlasti, naglašavajući da je Srbiji potreban ustanak.

- Šta su to ključno Turci nama uradili kad su ovaj narod naterali na ustanak, a mnogi kažu da sada za to ima više razloga nego kada se to desilo u tursko doba - izjavio je Škoro, gostujući u emijisi "Bez cenzure".

Blokaderu nije dovoljno što današnju modernu Srbiju upoređuje sa potčinjenom državom u tursko doba, već poziva i na nasilje i ponavljanje nereda koji su se dogodili 5. oktobra 2000. godine.

- Ne znam šta to još ova vlast treba da uradi da bi došlo do opšte pobune i da bi došlo do spoja kod ljudi da jednostavno više ne pričamo o bilo čemu, nego da pričamo samo o oslobođenju i o promeni sistema i režima i da ovakvi ljudi kao što je Vučić ne smeju da dođu na vlast. Mislim da se sad dešava ono što se naziva referendumskom atmosferom i da će se desiti ono što se desilo 5. oktobra - rekao je Škoro.

