Omladina Srpske napredne stranke Beograda danas je organizovala akciju čišćenja dela Košutnjaka u kojoj su učestvovali i zvezdarski aktivisti, nastavljajući aktivnosti usmerene na uređenje javnih površina i očuvanje životne sredine, objavila je ova organizacija na Instagramu.

Akcija je realizovana uz jasnu poruku da se da se odgovorna politika ogleda i u konkretnim delima na terenu - kroz brigu o prostoru koji pripada svim građanima.

Foto: Kurir

Očuvanje prirode, uređeni parkovi i čista životna sredina deo su šire politike odgovornog odnosa prema gradu i zajednici, uz kontinuiran rad i angažovanje na lokalnom nivou.

- Ako želimo stvarne promene, moramo krenuti od sebe. Važno je da svako vodi računa o svom ponašanju, da ne ostavljamo otpad za sobom i da nakon roštilja uvek ugasimo žar - objavili su na Instagramu.

Poštovanje pravila i institucija ključ je uređenog društva, a kada svako preuzme odgovornost za svoje postupke, promene koje želimo postaju moguće.

I Miloš Vučević, lider SNS i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja, učestvovao je u velikoj akciji čišćenja Fruške gore, koju su organizovali aktivisti SNS iz više gradova i opština.

- Lepo nedeljno jutro na Fruškoj gori. Okupio se veliki broj aktivista iz Novog Sada, Inđije, Rume i Iriga kako bi pokazali brigu i odnos prema panonskoj lepotici, Fruškoj gori, a ne samo da je doživljavamo kao mesto gde se okupljamo. Kroz volonterski pristup prikazujemo brigu prema životnoj sredini - istakao je Miloš Vučević.