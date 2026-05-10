Voditeljka emisije "Puls Srbije vikend" našla se ispred Pritvorske jedinice Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu povodom izuzetno lošeg zdravstvenog stanja generala Ratka Mladića sa ciljem prikupljanja informacija i odgovora na pitanje kakvo je tačno zdravstveno stanje generala. Poslednja vest bila je da se nalazi pod palijativnom negom.

General Mladić koji je prvostepeno osuđen 22. novembra 2017. godine, a pravosnažnom presudom mu je potvrđena kazna izrečena 8. juna 2021. godine. Osuđen je na kaznu doživotnog zatvora.

- 10. maja ove godine doživeo je moždani udar opisan kao blaži ili tihi, čime je izazvan potpuni gubitak moći govora i otežano gutanje. Shodno tome, njegov pravni tim i porodica traže hitno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga tvrdeći da je blizu kraja života - rekla je Kruna Una.

Ekipi emisije je još pred polazak predočeno da poseta neće biti omogućena, a na njihov ljubazan zahtev da se omogući usmena izjava lekara, postupajućeg tužioca u postupku ili predsednika suda iz Odeljenja za odnose sa javnošću dobili su sledeći odgovor:

- Mehanizam ima obavezu da štiti privatnost i medicinsku poverljivost svih osuđenih lica koja izdržavaju kaznu pod njegovim nadzorom, shodno tome mehanizam nije u mogućnosti da odgovori zdravstvenom stanju bilo kog lica pod svojom nadležnošću uključujući i generala Ratka Mladića - istakla je Kruna Una Mitrović u svom uključenju iz Haga.

Svako pogoršanje bi moglo biti kobno

Podsetimo, Mehanizam u Hagu još nije doneo odluku o zahtevu porodice i advokata Ratka Mladića da general bude pušten u Srbiju na lečenje zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja.

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da je njegov otac u veoma teškom zdravstvenom stanju i da je toliko slab da bi svako pogoršanje moglo da bude kobno, naglašavajući da je prioritet da dobije svu moguću negu i podršku koje bi mogle da mu produže život.

Mladić je naveo da su stigli izveštaji lekara, jedan u petak ujutro, drugi u petak popodne, i da su svi pokazali da je general praktično na kraju života.

