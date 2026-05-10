Pristojna i rodoljubiva Srbija još jednom je pokazala da veruje u zajedništvo, stabilnost i napredak Srbije, a atmosfera koja je viđena u subotu širom zemlje u poslala je jasnu poruku - Srbija pobeđuje. U brojnim gradovima građani su se okupili kako bi pružili podršku politici razvoja i očuvanja mira, dok su centralni događaji održani u Beogradu i Novom Sadu.

U Pionirskom parku uveče je organizovana žurka pod nazivom "Pobeđuje Srbija", koja je okupila veliki broj građana iz Beograda, ali i drugih krajeva zemlje. Program je protekao u znaku muzike, pozitivne energije i atmosfere zajedništva, uz poruke podrške Srbiji, njenom predsedniku Aleksandru Vučiću i putu daljeg razvoja kojim on predvodi.

Foto: Nemanja Nikolić

Duž parka bili su postavljeni štandovi sa hranom i pićem, dok je na promotivnim materijalima dominirao slogan "1000 ljudi, jedna atmosfera", kao simbol okupljanja i zajedničke podrške.
Kako je veče odmicalo, interesovanje gradđna za događaj bilo je sve veće, a organizatori su poručili da skup šalje snažnu poruku jedinstva, stabilnosti i vere u budućnost Srbije.

Foto: Kurir

Podrška predsedniku Aleksandru Vučiću i politici okupljanja i razvoja stigla je i iz drugih delova zemlje. Građani su razvili transparente sa porukom "Srbija pobeđuje" na brojnim lokacijama, a posebnu pažnju izazvala je mini-regata brodica i čamaca na beogradskim rekama. Sa plovila su se vijorili transparenti podrške, uz zvučne signale i bakljade koje su dodatno upotpunile atmosferu na vodi i obali.

Foto: Kurir

Snažne slike stigle su i iz Novog Sada, gde je na Žeželjevom mostu osvanuo veliki natpis "Srbija pobeđuje" Baklje postavljene iza natpisa osvetlile su slogan i stvorile upečatljivu atmosferu iznad Dunava, privukavši pažnju brojnih građana i prolaznika.

Istoričar Ognjen Karanović kaže za Kurir da glavna poruka koju su ljudi u subotu sa velikih narodnih skupova poslali jeste da su cela nacija i država okupljeni pod jednim, slobodarskim barjakom pobede.

Ognjen Karanović Foto: Youtube printscreen/Kosovo online


- Taj barjak pobede visoko uznosi Aleksandar Vučić. Skupovi su jasno pokazali razliku između onoga što nudi pristojna Srbija i onoga što nude blokaderi. Blokaderi, osim nasilja, mržnje i podela, ne nude ništa drugo - naglasi je Karanović.

Predsednik Centra za nacionalnu politiku Perko Matović ocenjuje za Kurir da je Srpska napredna stranka pre svega pokazala i dokazala je spremna za izbore u bilo kom trenutku.

Perko Matović Foto: Kurir Televizija

- Videli ste da je u javnosti prethodnih nedelja najvažnija tema tema kada će biti izbori. Ovim su SNS i Aleksandar Vučić pokazali da su, kada god bili izbori, spremni i da će pobeda biti jednako velika i jasna, ako ne i veća, kao što je bila svaki prethodni put. Sigurno da je napravljena razlika između većinske pristojne Srbije i blokadera. Prvo, napravilo je razliku što je sada jasno da postoji potpuna logistička, politička infrastrukturna i svaka druga dominacija SNS-a u odnosu na bilo koji drugi politički entitet. Drugo, pokazalo se da se ta logistika i ta snaga stranke koristi apsolutno za dobrobit zemlje, za dalje jačanje naše ekonomije, naše armije, našeg međunarodnog položaja - smatra Matović.

On napominje da je za ove skupove odabran 9. maj Dan pobede i to nije slučajno.

- Ne verujem da je Dan pobede odabran za džabe. Ali biće još ovakvih skupova. Verujem da će se serijal nastaviti i u nekim drugim datumima i nekim drugim mestima. Nije jedino važno što je subota bila dan kada se obeležava Dan pobede, nego je to više odabrano da se tada počne, a da će se takve stvari raditi i dalje prikazivati i u na drugim datumima od istorijskog značaja - zaključuje Matović.

