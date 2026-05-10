Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić boravila je danas u Drenovcu, u opštini Paraćin, gde je razgovarala sa građanima i zahvalila im na podršci politici državnog rukovodstva i predsednika Aleksandra Vučića.

Ona je tom prilikom istakla da iza dosadašnjih rezultata, kako je navela, stoje veliki infrastrukturni projekti i ekonomski napredak zemlje.

- Danas sam u Drenovcu, u Paraćinu! Hvala ljudima na podršci našem predsedniku Aleksandru Vučiću, njegovoj politici, trudu i radu. Hvala im na svemu što smo, zahvaljujući divnim ljudima Srbije, mogli da uradimo do sada za našu zemlju - napisala je Brnabićeva.

Dodala je da su u prethodnom periodu izgrađene stotine kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, pruga, kao i brojni klinički centri, bolnice, škole i naučno-tehnološki parkovi, uz povećanje plata i penzija.

- Danas sam se zahvalila ovim divnim ljudima na tome što su se suprotstavili obojenoj revoluciji i što je, zahvaljujući njihovoj podršci našem predsedniku i našoj stranci, Srbija pobedila! Zamolila sam ih za podršku i nadalje. Mnogo toga još moramo da uradimo, a nama ne treba podrška stranaca, niti je tražimo, želimo podršku našeg naroda, naših građana, naše Srbije! Živela Srbija! Hvala ovim predivnim ljudima na svemu! - poručila je Brnabićeva.