Politika
BRNABIĆ ODGOVORILA MARINIKI NA IDEJU O OSNIVANJU FONDA ZA POVRATAK OPLJAČKANOG NOVCA, PA ISTAKLA DONATORE: Prvo mesto Šolak, drugo Đilas, treće...
Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je putem svog X naloga na na besmislene ideje potpredsednice Stranke slobode i pravde (SSP) Marinike Tepić o osnivanju tzv. "Nacionalnog fonda za povratak opljačkanog novca".
Kako je Brnabić istakla ovaj fond je moguće podeliti u 3 dela:
1. Prvo mesto i zlatna medalja, ujedno i najveća uplata - Dragan Šolak!
2. Drugo mesto i srebrna medalja, nešto manja uplata, ali i dalje dovoljna za jedno 7 novih kliničkih centara sa najmodernijom opremom - Dragan Ðilas!
3. Treće mesto i bronzana medalja - CES Mecon i porodica Nikezić, uz mnogobrojne tajkune sa mašinskim mozgovima tipa Šoškića, Dugalića i ostalih u vrhu današnje bloladerske liste.
- I sad bi opet poentirala je Brnabić na kraju.
