Slušaj vest

Predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević saopštio je da od 12. maja u crnogorskoj opštini Zeti više neće važiti priznavanje lažne države Kosovo. Tog dana će, prema njegovim rečima, odbornici lokalnog parlamenta usvojiti dokument kojim priznavanje tzv. države Kosovo više neće važiti na teritoriji najmlađe crnogorske opštine Zete, a očekuje da će se poništavanje priznanja lažne države Kosova desiti i u ostalim opštinama gde Srbi dominantno upravljaju izvršnom vlašću.

- Želimo da pokažemo da je većina građana bila i ostala protiv priznavanja tzv. Kosova i da je vreme za ispravljanje najveće sramote u istoriji crnogorskog naroda. Očekujemo da i ostale opštine, u kojima predstavnici srpskog naroda dominantno vrše vlast, izglasaju deklaraciju o poništenju priznavanja tzv. Kosova, kako bi u konačnom podneli rezoluciju Skupštini Crne Gore kojom bi obavezali vladu Milojka Spajića da promeni odluku koju je donela vlast Mila Đukanovićau oktobru 2008. godine - naveo je Knežević.

Knežević je dodao da nikad nije bilo više Srba u vladi i u Skupštini Crne Gore i da se nikad nije vodila veća rasprava o tome ko je ispravniji i veći Srbin.

Milan Knežević Foto: Kurir Televizija

- Odmah sve da relaksiram, ja sam najmanji Srbin od svih i nemam ambicije da budem vođ srpskog naroda u Crnoj Gori. Ali, svi oni koji imaju te ambicije ili misle da najbolje štite interese srpskog naroda, sad imaju istorijsku priliku da realizuju interese Srba u Crnoj Gori, tako što će usloviti premijera Milojka Spajića daljom podrškom dok ne reši status srpskog jezika, zastave, državljanstva i himne. A opet mislim da premijera nije potrebno ni uslovljavati, jer je, ponavljam, nedavno u Skupštini proglašen za najvećeg Srbina savremenog doba. Koliko god zvučalo apsurdno, dobro je što Tesla i Pupin nisu živi, jer bi i njih Spajić nadmašio u srpstvu - rekao je Knežević.

Važno i zbog KiM

Politički analitičar i istoričar Srđan Graovac kaže za Kurir da je ovakav potez crnogorske opštine veoma značajan za Srbiju, jer pokazuje da postoje političke snage u Crnoj Gori koje se ne slažu sa onim što je vlast Mila Đukanovića uradila proteklih godina.

Foto: Kurir TV

- Đukanovićeva vlast je to uradila ne samo protiv međunarodnog prava i bratskih odnosa sa Srbijom, već i protiv volje ogromne većine građana Crne Gore! U tom smislu je i te kako značajno ovo što su najavili odbornici u opštini Zeta, a to će dati vetar u leđa i samom Milanu Kneževiću i toj prosrpskoj frakciji u Crnoj Gori da se još čvršće profiliše. To je takođe veoma važno zbog narednih izbora koji će biti u Crnoj Gori. Važno je, takođe, i zbog samog pitanja Kosova i Metohije, jer je evidentno da ne postoji saglasnost ni u zemljama koje su priznale tu lažnu državu u svim političkim strukturama i da nisu u pitanju samo Slovačka, Češka i Poljska, već da postoje različita mišljenja i u drugim zemljama, kao što je Crna Gora - ocenio je Graovac.

Moralna podrška

Analitičar Ognjen Gogić kaže za Kurir da je narod u Crnoj Gori većinski bio za to da se poništi priznanje tzv. Kosova iz 2008. godine.

Ognjen Gogić, politikolog Foto: Kurir Televizija

- Ovakav potez crnogorske opštine predstavlja neku vrstu moralne podrške za Srbe na Kosovu i Metohiji, jer pokazuje da Crna Gora nije odustala od Srba na KiM. Istorijski gledano, Crna Gora je u balkanskim ratovima oslobodila deo Kosova i Metohije i ništa manje nije vezana za KiM od Srbije - rekao je Gogić.