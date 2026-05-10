Grupa studenata blokadera, predvođena profesorkom Pravnog fakulteta i autorkom blokaderskog portala Peščanik Dragicom Vujadinović, oskrnavila je isposnicu Svetog Save na planini Kablar kako bi poslala političku poruku. Na ovu srpsku svetinju u planinama Kablara, gde se visoko u pećini molio Sveti Sava, postavljen je transparent sa natpisom "Studenti pobeđuju".

- Izgradnja isposnice vrši se uz mobu dobrih ljudi, koji već mesecima i godinama rade da ovo mesto zasija pravim sjajem. Naravno da su na ovu mobu dobrodošli svi koji hoće da pomognu u radovima ili oni koji žele i mogu da donesu materijal. Međutim, sada smo svedočili jako ružnom pustupku - rekao je za RINU jedan Čačanin koji se zatekao na mestu incidenta.

On dodaje da se grupa studenata odjednom pojavila kod isposnice Svetog Save na Kablaru, ali njihov cilj nije bio da pomognu vrednim graditeljima.

- Oni su došli, posao ih nije zanimao, njihov cilj je bio samo da razviju transparent sa političkom porukom i da idu. Kada su to shvatili, monasi su ih ljubazno zamolili da to ne rade, oni su počeli da se žustro i bezobrazno svađaju s njima, a posle su ušli u konflikt i sa organizatorom mobe! Uigrano su delovali i dok su se raspravljali, brzo su raširili transparent i slikali se na brzinu, a zatim se pokupili i otišli - dodaje sagovornik.

On dodaje da su svi okupljeni, ostali zatečeni ovakvim ponašanjem mladih ljudi koji se predstavljaju kao studenti koji žele Srbiju da menjaju nabolje.

- Pokazali su pre svega bezobrazluk i nevaspitanje, sve ovo nek im služi na čast. Monasi su se jako potresli, zamolili su ih da fotografije obrišu i ne objavljuju javno, ali ih nisu poslušali, poručio je svedok događaja.

Ovaj potez blokadera utoliko je gori, budući da je poznato da profesorka Vujadinović u svojim javnim nastupima i tekstovima iznosi brojne kritike na samo postojanje Srpske pravoslavne crkve, istovremeno navodeći kako je SPC i svetosavski nacionalizam glavna prepreka evropskom napretku Srbije i LGBT brakovima. Ovog puta, sa reči prešla je i na teren, i to na jednu od najznačajnijih tačaka srpske duhovnosti.

Na osnovu svega viđenog, blokaderi nisu došli kako bi pomogli i olakšali ljudima koji pomažu izgradnji te isposnice, gde svako nosi materijal od podnožja do vrha, već su došli sa jednim jedinim ciljem - da promovišu sebe, sve to bez blagoslova monaštva, sa kojima su uspeli i da se posvađaju.

Među studentima koji su u ovome učestvovali su Lazar Stoiljković, Nikola Janković i Mihailo Bjeković. Bjekovićeva biografija posebno privlači pažnju zbog činjenice da je 2023. godine bezuspešno pokušao da upiše Akademiju za nacionalnu bezbednost (ANB), koja radi pod okriljem BIA, piše Vaseljenska.net.

Nakon što je odbijen, Bjeković je u javnost izašao sa tvrdnjama da je žrtva političkog progona, navodeći da mu da nije primljen na istu jer njegov otac učestvuje na protestima.

Danas, ovaj nesuđeni bezbednjak, zajedno sa profesorkom Vujadinović, vodi borbu koja ne preza ni od korišćenja svetinja u političke svrhe. Dok grupa blokadera ovaj čin slavi kao svoj uspeh, postavlja se pitanje gde je granica između građanskog bunta i nepoštovanja verskog i kulturnog nasleđa sopstvenog naroda?