Asocijacija novinara Srbije oglasila se povodom pokušaja napada na na porodičnu kuću glavnog i odgovornog urednika "Informera" Dragana J. Vučićevića u selu Šarenik.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje današnji brutalni pokušaj napada na porodičnu kuću glavnog i odgovornog urednika "Informera" Dragana J. Vučićevića u selu Šarenik.

Nedopustivo je da se novinari, njihove porodice i privatna svojina izlažu direktnom fizičkom ugrožavanju i pokušajima zastrašivanja, čime se najgrublje krše osnovna ljudska prava i sloboda medija.

Zahtevamo od nadležnih državnih organa da hitno identifikuju i procesuiraju napadače, naročito imajući u vidu da je reč o ponovljenom incidentu koji ukazuje na kontinuiranu bezbednosnu pretnju. Pozivamo celokupnu javnost da osudi napad na kuću Vučićevića, jer nasilje nije metod političkog ili društvenog delovanja koji se toleriše demokratskom društvu.

