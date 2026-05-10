Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas da je sa podsekretarkom Sjedinjenih Američkih Država za javnu diplomatiju Sarom B. Rodžers razgovarao o unapređenju saradnje Srbije i SAD, učešću SAD na izložbi Ekspo 2027 u Beogradu, jačanju veza među građanima i regionalnom povezivanju na Balkanu.

"Bilo mi je zadovoljstvo da danas u Srbiji ugostim podsekretarku Sjedinjenih Američkih Država za javnu diplomatiju Saru B. Rodžers", naveo je Đurić u objavi na društvenoj mreži X.

On je istakao da je sastanak potvrdio sve pozitivniji zamah u srpsko-američkim odnosima i sve veći prostor za saradnju dve zemlje.
Prema njegovim rečima, tokom razgovora bilo je reči o učešću SAD na međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027, kao i o novim mogućnostima za produbljivanje saradnje u oblasti javne diplomatije, jačanju međuljudskih veza i unapređenju povezanosti, inovacija i dugoročnog razvoja širom Balkana.

"Srbija veoma ceni dijalog i partnerstvo sa Sjedinjenim Državama i verujemo da postoji značajan potencijal da naše zemlje zajedno postignu još više u godinama koje dolaze", dodao je ministar Đurić.

